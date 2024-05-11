Üye Girişi
Haberler

Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı Doğu Akdeniz'de Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü sona erdi. Tatbikatta fırkateynler, hücumbotlar, denizaltılar ve diğer gemiler kullanıldı. Tatbikatın başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü sona erdi.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan kısmına katılan fırkateynler, hücumbotlar, denizaltılar, yardımcı sınıf gemiler, mayın gemileri, karakol gemileri, erken saatlerde Aksaz Limanı'ndan hareket etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in TCG Salihreis Fırkateyni'nden takip ettiği tatbikatta ilk olarak taktik pençe harekatı ile sürüklenen mayına 2 SAS komandosu tarafından müdahale edildi.

Bölgede tespit edilen mayınlar etkisiz hale getirilirken, hedef adaya yönelik ilk giriş harekatı iki safha halinde icra edildi.

İlk safhada amfibi harekata tehdit teşkil eden hedefler, TCG Anadolu'dan hareket eden taarruz helikopterleri ve sualtı taarruz botları tarafından yapılan havadan ve denizden atışlarla etkisiz hale getirildi.

İlk giriş harekatın ikinci safhasında ise amfibi hücum timleri ve amfibi deniz piyadeleri havadan ve denizden çıkarma plajına intikal etti ve hedef ada koordineli olarak ele geçirildi.

Amfibi harekatın ardından denizaltı savunma harbi kapsamında helikopter ile sonar daldırması yapıldı. Angajman kriterlerini karşılayan hedef, deniz karakol uçağı tarafından Rextorp talim torpidosu atışı icra edildi.

Daha sonra TCG Salihreis'in iskele tarafında TCG Büyükada, sancak tarafında TCG Burgazada, posta çantasıyla malzeme transferi yaptı.

Tatbikatın bir diğer safhasında ise belirlenen hedefe Aksungur SİHA tarafından atış yapılırken helikopterler tarafından da havadan satha temren güdümlü mermi atışı gerçekleştirildi. Bir sonraki aşamada ise bahse konu hedef geminin imha edilmesi maksadıyla 4 hücumbot tarafından eş zamanlı su üstü atış yapıldı.

Tatbikatta, hava savunma atışları, kara bombardımanı atışları, deniz hava vasıtalarından güdümlü mermi atışları (TEMREN, MAM-L) ile kamikaze insansız deniz aracı (İDA) harekatı gerçekleştirildi.

Tatbikat su üstü ve hava araçlarının denizdeki resmi geçit töreniyle tamamlandı. Geçit törenine TCG Anadolu'nun yanı sıra ilk defa uzaktan kumanda ile insansız 4 deniz aracı da katıldı.

"Tüm personel hazır ve kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi"

Bakan Güler, tatbikat sonunda telsizden personele hitaben yaptığı konuşmada, tatbikatı Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile büyük bir gurur ve heyecanla izlediklerini söyledi.

Tatbikatın planlanmasında ve icrasında emeği geçen tüm personele teşekkür eden Güler, "Tatbikat sırasında mavi ve gök vatanın yılmaz savunucuları, deniz ve hava kuvvetleri ile sahil güvenlik komutanlığı unsurları birlikte uyum içerisinde çalıştı. Denizlerdeki hak ve menfaatleri korumak için tüm personel, hazır ve kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

Büyük emeklerle hazırlanan ve icra edilen tatbikatın son derece başarılı geçtiğini vurgulayan Güler, başta Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak üzere tüm bahriyelileri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının mensuplarını tebrik etti.

Tatbikatı gerçekleştiren ekiplere seslenen Güler, "Sizler bu tür tatbikatlar ile eğitim ve harbe hazırlık düzeylerinizi sürekli geliştirmektesiniz. Tüm bu görevlerinizin yanı sıra dünya denizlerinde şanlı bayrağımızı dalgalandırarak küresel barış ve istikrara önemli katkı sağlamaktasınız. Denizleriniz sakin pruvanız Neta, yolunuz, bahtınız açık olsun." diye konuştu.

Tatbikatı, Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Erdinç Altıner de TCG Salihreis Fırkateyni'nden takip etti.

Tatbikatın seçkin gözlemci gününe Almanya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Gürcistan, Irak, Japonya, KKTC, Libya, Malezya, Nijerya, Portekiz, Sierra Leone, Ürdün ve Yemen'den 18 askeri ataşe de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Doğu Akdeniz Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Bakmadan Geçme

Newcastle – Brighton maçı nereden, nasıl izlenir? Newcastle Brighton canlı yayın linki! Azerbaycan deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 11 Mayıs Cumartesi depremler! KOCAELİSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Kocaelispor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kocaelispor Sakaryaspor canlı yayın linki! BOLUSPOR – ÇORUM FK CANLI: Boluspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Boluspor Çorum FK canlı yayın linki! ŞANLIURFASPOR – MANİSA FK CANLI: Şanlıurfaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Şanlıurfaspor Manisa FK canlı yayın linki! TUZLASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ CANLI: Tuzlaspor – Gençlerbirliği maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Gençlerbirliği canlı yayın linki! ADANASPOR – BANDIRMASPOR CANLI: Adanaspor – Bandırmaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Bandırmaspor canlı yayın linki! 11 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Dolar ne kadar, yükseldi mi? #128184 11 Mayıs Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 11 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! 11 Mayıs hangi burç? 11 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 11 Mayıs tarihi hangi burç olur? ANNELER GÜNÜ DUYGUSAL, KISA MESAJLAR! Anneler Günü resimli, uzun ve öz mesajları neler? Anneler Günü'ne özel kısa sözler neler? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 11 MAYIS CUMARTESİ 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 11 MAYIS | 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek! Öğretmenler il içi atama takvimi 2024! Öğretmenlerin il içi tayin ne zaman? İsteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title