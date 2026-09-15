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Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 3 yaralı
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Kahramanmaraş’ta iki grup arasındaki silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki grup arasındaki silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Afşin ilçesi Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan iki grup henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ü.M. (29), M.M. (55) ve Ö.M (27) isimli şahıslar çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ü.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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