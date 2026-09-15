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Bursa'da bir aileyi yıkan haber: 17 yaşındaki genç feci kazada can verdi

Bursa'da bir aileyi yıkan haber: 17 yaşındaki genç feci kazada can verdi Haber Videosunu İzle
Bursa'da bir aileyi yıkan haber: 17 yaşındaki genç feci kazada can verdi
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Bursa’da 17 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Feci kazada ağır yaralanan genç sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası yürekleri yaktı. Kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KONTROLDEN ÇIKIP BARİYERLERE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, Sırameşeler mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

ACI HABER HASTANEDEN GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden gencin 17 yaşındaki Muhammet Ali Koç olduğu öğrenildi. Koç'un ölümü ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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