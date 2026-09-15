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Trump: ABD tarihindeki en üstün ve seçkin silahları üretti

Trump: ABD tarihindeki en üstün ve seçkin silahları üretti
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ABD Başkanı Donald Trump, “ABD savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren şirketler şimdiye kadarki ‘en üstün ve seçkin silahları üretiyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren şirketler şimdiye kadarki 'en üstün ve seçkin silahları üretiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin silah stoklarının tükendiği yönündeki tartışmalara yanıt verdi. Trump, "ABD'nin tarihimizde hiç olmadığı kadar üstün ve seçkin silahlar ürettiğine dair bir rapor aldım. Bu silahlar, Orta Doğu'daki ve ötesindeki kuvvetlerimize günlük teslim ediliyor" ifadelerini kullandı.

Trump, bu üretimlerin odak noktasının, stoklarda büyük miktarlarda bulunan Patriot, THAAD, Tomahawk ve diğer standart füze sistemleri olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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