LGBTİ+ operasyonlarına karşı Çağlayan’da yapılmak istenen açıklamaya polis müdahalesi: Gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltında

Haber : Zuhal ÇİLOĞLAN - Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - LGBTİ+'lara ve hak örgütlerine yönelik "Ailem Güvende" adı verilen operasyonlara karşı İstanbul Adliyesi önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis müdahale etti. "Müstehcenlik" gerekçesiyle yapılan operasyonlara tepki göstermek amacıyla bir araya gelen gruptan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Haber takibi yapan BirGün muhabiri Sarya Toprak ile Alman televizyonu ARD muhabiri Şener Azak da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Feministler, kadınlar, LGBTİ+'lar, sendika ve sosyalist örgütlerin temsilcileri, LGBTİ+ derneklerine, hak savunucularına ve yaşam alanlarına yönelik "Ailem Güvende" operasyonlarına tepki göstermek amacıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi.

"Hiçbirimiz güvende değiliz" çağrısıyla yapılmak istenen açıklamada, gözaltına alınan ve tutuklananların serbest bırakılması, LGBTİ+ derneklerine yönelik baskınların ve LGBTİ+'ların kriminalize edilmesinin son bulması istendi.

"GENEL AHLAK KİMİN AHLAKI?"

Açıklamada, 13 Eylül'den bu yana farklı kentlerde LGBTİ+'lara ve LGBTİ+ derneklerine yönelik operasyonlar düzenlendiği, sosyal medya hesapları ile internet sitelerine erişim engeli getirildiği belirtilerek, "Ne LGBTİ+ olmak ne de örgütlenmek suç" denildi.

Operasyonlarda yöneltilen "müstehcenlik" ve "fuhşa teşvik" suçlamalarına tepki gösterilen açıklamada, "Genel ahlak kimin ahlakı?" diye soruldu. Operasyonların yalnızca LGBTİ+'ları değil, LGBTİ+'lara hukuki, psikolojik ve maddi destek sağlayan dayanışma örgütleri ile hak savunucularını da hedef aldığı savunuldu.

"KİMİN AİLESİ, KİME KARŞI GÜVENDE?"

Operasyonlara "Ailem Güvende" adının verilmesine de tepki gösterilerek, "Bu operasyonlara 'Ailem Güvende' adını verenlere soruyoruz: Kimin ailesi, kime karşı, nasıl güvende?" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kadınların ve çocukların LGBTİ+'lar nedeniyle değil; erkek şiddeti, çocuk istismarı, yoksulluk ve güvencesizlik nedeniyle tehdit altında olduğu savunularak, "Devletin kadın düşmanı politikaları yüzünden güvende değiliz. Devletin LGBTİ+ düşmanı politikaları yüzünden güvende değiliz. Korumaya çalıştıkları o ailelerin içinde güvende değiliz. Hiçbirimiz güvende değiliz" denildi.

BASIN AÇIKLAMASINA POLİS MÜDAHALESİ

Basın açıklaması sırasında polis gruba müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Eylemi takip eden gazeteciler de müdahale sırasında abluka içerisinde kaldı. Polisin zaman zaman sertleşen tutumu kameralara yansıdı.

BirGün muhabiri Sarya Toprak ile Alman televizyonu ARD muhabiri Şener Azak'ın haber takibi sırasında gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların sayısına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA