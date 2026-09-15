Özel'den çok konuşulacak sözler: Kızımın altınları çalındı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu ve gelininin Almanya’daki AVM alımına ilişkin servet kaynağı açıklamasına esprili ve kinayeli bir dille yanıt verdi. Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Özel, kendi aile bütçesinden örnek vererek servet açıklamalarını eleştirdi.

Ahmet ve Hülya Gökçek’in Almanya’da 8,7 milyon avro değerinde bir alışveriş merkezi satın almak üzere girişimde bulunduğu ve bu servetin kaynağını "düğünde takılan altınlar" olarak gösterdiği iddiaları gündemdeki yerini korurken, Özel konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"NİKAH ALTINLARINI ECZANEYE HARCADIK"

Siyasetteki servet tartışmalarına değinen Yeni Parti Lideri Özgür Özel, kendi evlilik ve meslek hayatının ilk yıllarındaki maddi süreci anlattı. Düğün yapmadıklarını belirten Özel, "Nikahta takılan altınları bozdurup eczanenin masraflarına harcadık, nikahtan hemen sonra eczane açmıştık" ifadelerini kullandı.

"ÇALINMASAYDI DA AVM ALAMAZDIK"

Gökçek ailesinin altın gerekçesine kinayeli bir göndermede bulunan Özel, kızının doğumu döneminde yaşanan bir hırsızlık olayını aktararak şu değerlendirmeyi yaptı: "Kızımın doğumunda altın takıldı ama doğumda gelen altınlar çalındı, eve hırsız girdi. Çok bir şey değildi ama üzüldük tabii. Çalınmasa da zaten AVM alamazdık."

Kaynak: Haberler.com