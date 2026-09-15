Raci Şaşmaz'a 'Erdoğan' yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Raci Şaşmaz "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi. Şaşmaz, savcılıktaki ifadesinde dizinin ve yapım şirketinin legal ya da illegal hiçbir güç odağıyla bağı bulunmadığını vurguladı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç kapsamında Silivri Adliyesi’ne gelen Raci Şaşmaz, diziye ilişkin iddialar, kurgusal karakterler, mezar taşı ve plaka tartışmaları ile FETÖ bağlantısı söylemlerine yanıt verdi.

"DİZİNİN BAŞARISINI GÖLGELERMEK İÇİN İFTİRA ATILDI"

Kurtlar Vadisi’nin televizyon tarihinin en çok ses getiren yapımı olduğunu belirten Raci Şaşmaz, projeyi itibarsızlaştırmak amacıyla şiddet ve bilgi-belge alma iddialarının öne sürüldüğünü ifade etti. Şaşmaz ifadesinde, "Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder" değerlendirmesinde bulundu.

"KARAKTERLER KURGUDUR, ÖLÜM ÖNCEDEN BİLİNEMEZ"

Dizide yer alan "Kaşifoğlu" karakterinin istihbarat içi çatışmaları anlatmak amacıyla kurgulandığını dile getiren Şaşmaz, karakterin senaryo gereği ölmesiyle hikayesinin tamamlandığını ve bunun gerçek hayatla ilişkilendirilemeyeceğini belirtti. Kozinoğlu’nun ölümünü araştırmanın yargı makamlarının görevi olduğunu hatırlatan Şaşmaz, birinin ölümünü önceden bilme ihtimallerinin bulunmadığını kaydetti. Sosyal medyada yer alan FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiği yönündeki iddiaları yalanlayan Şaşmaz, şahsı tanımadığını ve herhangi bir ilişkisinin olmadığını vurguladı.

MEZAR TAŞI VE PLAKA TARTIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine mezar taşıyla mesaj verildiği iddialarına değinen Raci Şaşmaz, bu tür bir durumun kendi değerlerine aykırı olduğunu ifade etti. Çekimlerin üzerinden uzun zaman geçtiğini belirten Şaşmaz, "O zaman kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarını kapatmak usulü yoktu. Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir, prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soyisimlerinden oluşan sahte bir mezar taşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil" dedi.

Çekimlerde kullanılan araç plakaları ve mezar taşlarının senaristler veya yapımcılar tarafından özel olarak belirlenmediğini bildiren Şaşmaz, dönemin şartlarında kiralık araçların tercih edildiğini ve plakaların değiştirilmesi gibi bir uygulamanın olmadığını aktardı.

"FETÖ İLE ANILMAYI ZUL SAYARIM"

Kurtlar Vadisi veya Pana Film'e ait olduğu iddia edilen YouTube hesaplarıyla ilgisinin bulunmadığını, yapılan düzenleme haberlerinin sahte hesaplar üzerinden yürütülmüş olabileceğini belirten Şaşmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Kurtlar Vadisi Gladio ve Kurtlar Vadisi Filistin filmleriyle FETÖ'cü örgütlenmenin çok rahatsız olduğu iki film yapılmış, devletin bu habis yapıyla mücadelesi açık bir biçimde desteklenmiştir. Ben şahsen de 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de FETÖ'cü teröristlerle çatışmış, Silivri'deki davalara müdahil olarak katılmış, sanık Mürsel Çıkrıkçı'yı ve diğer FETÖ mensubu teröristleri teşhis etmiş biriyim. Bu FETÖ'cü teröristlerle birlikte anılmayı zul sayarım."