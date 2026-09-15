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İstanbul merkezli 10 ildeki terör örgütü operasyonunda 39 şüpheli yakalandı

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İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen terör örgütü operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen terör örgütü operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadelerde adı geçen terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda, terör örgütleri MLKP içerisinde 44, TKP/ML-TİKKO içerisinde 4, DSİH-KALDIRAÇ içerisinde 3, MKP içerisinde 1 şüphelinin faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Ekipler, 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa'da 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerden 39'u gözaltına alınırken, 8'inin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Diğer 3 şüpheli ise aranıyor.

İkametlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait materyallere, örgütsel dokümanlara el konulurken, 1 tabanca, 2 şarjör ile 53 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA
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