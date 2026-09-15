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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs yangınında ölen Yüsra, Kilyos'ta toprağa verildi

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs yangınında ölen Yüsra, Kilyos'ta toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs yangınında ölen Yüsra, Kilyos'ta toprağa verildi
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Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarparak alev aldı; yangında 12 yaşındaki Yüsra Seraç ile 54 yaşındaki Vahide Geçen hayatını kaybetti. Baba Mesut Seraç, eşini ve iki çocuğunu kurtarırken kızı Yüsra'yı kurtaramadı. DNA testiyle kimliği belirlenen Yüsra, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  • Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri'nde 13 Eylül'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
  • Yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Yüsra Seraç, Küçükçekmece Gasılhanesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.
  • Kazada hayatını kaybeden diğer kişinin 54 yaşındaki Vahide Geçen olduğu, DNA eşleşmelerinin ardından cenazelerin ailelerine teslim edildiği belirlendi.

EYÜPSULTAN'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yüsra Seraç, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza, 13 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan yola çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Yanma nedeniyle kimlikleri belirlenemeyen cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yakınları, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

BABASI EŞİNİ VE İKİ ÇOCUĞUNU KURTARDI, KIZINI KAYBETTİ

Ölen 2 kişinin DNA örnekleri alınırken, cenazelerden birinin Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Yüsra Seraç olduğu öğrenildi. Seraç'ın, 5 kişilik ailesiyle Diyarbakır'dan otobüse bindiği belirtildi. Yangın sırasında baba Mesut Seraç'ın eşi ve 2 çocuğunu otobüsten yaralı olarak çıkardığı, ancak kızı Yüsra Seraç'ı kurtaramadığı öğrenildi. Kazada yaralanan Mesut Seraç, hastaneden taburcu olduktan sonra Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği verdi. Hayatını kaybeden diğer kişinin ise 54 yaşındaki Vahide Geçen olduğu, eşinin de DNA örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na geldiği öğrenildi. DNA eşleşmelerinin ardından cenazelerin ailelerine teslim edildi.

YÜSRA KİLYOS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Yüsra Seraç için Küçükçekmece Gasılhanesi'nde cenaze namazı kılındı. Seraç'ın cenazesi, Kilyos Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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