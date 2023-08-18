Deniz Yavuzyılmaz: "Sipariş Üzerine Hazırlatılan Raporlar Hem Sağlam ve Depreme Karşı Bir Dayanıklılık Problemi Olmayan Fevkani Köprüsü'nün...

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak merkezdeki 1954 yılında inşa edilen Fevkani Köprüsü’nün yıkılmak istenmesine ilişkin, "Sipariş üzerine hazırlatılan raporlar hem sağlam, sağlıklı olan ve depreme karşı bir dayanıklılık problemi olmayan bir köprünün yıkılmasına neden olacak hem de köprü altında uzun yıllardır hizmet veren köprü altı esnafının da sokağa atılmasına neden olacak" dedi. Köprüye ilişkin hazırlanan raporlara değinen Yavuzyılmaz, "Bu rapor ‘Fevkani Köprüsü yıkılsın’ diyen rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 89 sayfa. Zonguldak Belediyesi’nin siparişi üzerine hazırlanmış bir rapor. Burada da Türkiye’nin en önemli ve iyi üniversitelerinden biri olan ODTÜ’nün hazırladığı rapor, 364 sayfa. Bakın ODTÜ’nün hazırladığı rapor ne diyor? Diyor ki ‘köprünün deprem davranışı belirleniş, depreme karşı dayanıklılığı test edilmiş. Bu çalışma da yüzde 100 oranında yapılmıştır" diye konuştu. Yavuzyılmaz, bağımsız otoritelerce tekrar bir rapor hazırlanmasını da istedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak merkezdeki 1954 yılında inşa edilen Fevkani Köprüsü'nün yıkılmak istenmesine ilişkin, "Sipariş üzerine hazırlatılan raporlar hem sağlam, sağlıklı olan ve depreme karşı bir dayanıklılık problemi olmayan bir köprünün yıkılmasına neden olacak hem de köprü altında uzun yıllardır hizmet veren köprü altı esnafının da sokağa atılmasına neden olacak" dedi. Köprüye ilişkin hazırlanan raporlara değinen Yavuzyılmaz, "Bu rapor 'Fevkani Köprüsü yıkılsın' diyen rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 89 sayfa. Zonguldak Belediyesi'nin siparişi üzerine hazırlanmış bir rapor. Burada da Türkiye'nin en önemli ve iyi üniversitelerinden biri olan ODTÜ'nün hazırladığı rapor, 364 sayfa. Bakın ODTÜ'nün hazırladığı rapor ne diyor? Diyor ki 'köprünün deprem davranışı belirleniş, depreme karşı dayanıklılığı test edilmiş. Bu çalışma da yüzde 100 oranında yapılmıştır" diye konuştu. Yavuzyılmaz, bağımsız otoritelerce tekrar bir rapor hazırlanmasını da istedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak'ta 1954 yılında inşa edilen ve "depreme dayanıklı olmadığı" gerekçesiyle yıkılmak istenen Fevkani Köprüsü'nün altında, esnaflık yapan yurttaşlarla birlikte açıklama yaptı.

Yavuzyılmaz, köprünün altında çok sayıda esnafın ticaret yaptığını, yıkım nedeniyle ise de dükkanların boşaltılmak istendiğini ifade etti. Yavuzyılmaz; "Şu anda AK Parti'nin yıkmak istediği, yıkmak için türlü bahaneler ürettiği Fevkani Köprüsü'nün altındayız. Fevkani Köprüsü'nün depreme dayanıklı olmadığı ileri sürülerek sipariş üzerine hazırlatılan bir rapor var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir iştiraki olan GEDAŞ'ın hazırladığı bir yapı risk raporu. GEDAŞ, adı üzerinde Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş. İşi risk analiz raporu hazırlamak değil. Hazırladığı rapor toplam 89 sayfa, elimde" dedi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) Fevkani Köprüsü üzerine hazırladığı rapora değinen Yavuzyılmaz, "Bu rapor 364 sayfa. İkisini yan yana koyup size göstereyim. Bu rapor Fevkani Köprüsü yıkılsın diyen rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 89 sayfa. Zonguldak Belediyesi'nin siparişi üzerine hazırlanmış bir rapor. Burada da Türkiye'nin en önemli ve iyi üniversitelerinden biri olan ODTÜ'nün hazırladığı rapor, 364 sayfa. Bakın ODTÜ'nün hazırladığı rapor ne diyor? Diyor ki 'köprünün deprem davranışı belirleniş, depreme karşı dayanıklılığı test edilmiş. Bu çalışma da yüzde 100 oranında yapılmıştır. Final rapor sonucunda, 'köprünün şimdiye kadar yapılan mevcut yapısal durum değerlendirme çalışmalarında yerel çürümeler haricinde önemli bir sorun olmadığı gözlemlenmiştir' diyor. Devam ediyor raporda; 'Köprü 475 yıllık deprem etkileri altında can güvenliği sınırlarını sağlamakta olup deprem güvenliği açısından bir iyileştirme yapılmasına gerek duyulmamaktadır' diyor. ODTÜ diyor" diye konuştu.

"BAĞIMSIZ OTORİTELERCE TEKRAR RAPOR HAZIRLANSIN"

ODTÜ'nün raporuna göre bakım onarım yapıldıktan sonra köprünün ömrünün en az 20 yıl daha uzadığını aktaran Yavuzyılmaz, "Gelecek 20 yıl içerisinde köprünün periyodik bakımlarının yapılmasıyla birlikte köprü ömrü uzatılabilir' diyor. Yani Fevkani Köprüsü'ne bakım onarım yapıldıktan sonra periyodik olarak bu bakım onarımlar devam ettirildiği sürece bu köprünün ömrü net olarak 30, 40 yıl olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla burada yapılan açıklamalar, sipariş üzerine hazırlatılan raporlar hem sağlam, sağlık olan ve depreme karşı bir dayanıklılık problemi olmayan bir köprünün yıkılmasına neden olacak hem de köprü altında uzun yıllardır hizmet veren köprü altı esnafının da sokağa atılmasına neden olacak. Biz bu nedenlerle ve köprü buradan kaldırıldığında Zonguldak'ta yıllarca sürecek bir trafik çilesiyle vatandaşlarımız karşı karşıya kalmasın diye yağmurda, çamurda, karda, kışta çocuğu okuldan servis araçlarıyla okuldan eve saat kaçta dönecek, akşamın karanlığında, iş çıkışında vatandaşlarımız evlerine nasıl gidecek, Zonguldak'ın esnafı, ticaretini nasıl sürdürecek, bu trafik karmaşasının içinde trafik batağına saplanmamaları için biz yetkililere tekrar sesleniyoruz. Fevkani Köprüsü ile ilgili tekrar bağımsız otoritelerce, üniversitelerce hazırlanacak raporların yeniden oluşturulması, köprü altı esnafının eğer her durumda köprü altından çıkacaklarsa Zonguldak'taki ticari hayatlarını sürdürebilecekleri yeni proje alanlarının oluşturulup köprü altı esnafına resmi, yazılı taahhütlerin verilmesi gerektiğini ilan ediyoruz" diyerek yetkililere çağrı yaptı.

"ESNAFIN APAR TOPAR ÇIKARILMASI KABUL EDİLEMEZ"

CHP İl Yönetimi ile birlikte bugün Zonguldak Valisi'ni ziyaret ettiklerini ifade eden Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"Bugün burada basın açıklamasından ifade ettiğimiz raporları sayın valimizle de paylaştık. Onunla da değerlendirdik. Buradan apar topar esnafımızın okulların başlama sürecine gittiğimiz bugünlerde çıkarılması ve adeta yazılı bir taahhüt verilmeden sokağa atılması kabul edilemez bir durumdur. Zonguldak halkının huzurunu kaçıracak, moralini bozacak, gelecekle ilgili kaygılarını artıracak bir durumdur. Köprü altı esnafı, sadece burada kendi ticari işletmesini sürdüren esnaf demek değildir. Aynı zamanda Zonguldak'ın çok fazla mahallesinden, yan mahallelerinden vatandaşlarımızın sıklıkla gelip Zonguldak'ta sadece alışveriş yaptıkları en önemli merkezdir. O nedenle esnafımızın, vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi, bir trafik bataklığına Zonguldak'ın saplanmaması için sağlam bir köprünün yıkılarak devasa bir kamu zararı yaratılmaması için bu ekonomik kriz içerisinde emeklileri ezilen, esnafı sürünen, işsizinin de gelecek kaygısı yaşadığı dönemde vatandaşımızın ödediği vergilerle oluşan bu bütçenin Zonguldak'a türlü ve çeşitli yatırımlarla dönmesini, Fevkani Köprüsü'nün iyileştirilmesi, güçlendirilmesi, rutin bakım ve onarımlarının yapılarak güzelleştirilmesi ve Zonguldak'a yeni bir sosyal alan yaratacak, ticari hayatın devamlılığını sağlayacak bir şekilde düzenlenmesi için çağrıda bulunuyoruz."