Demirci'de polis lojmanında ölüm: Komiser yardımcısı açığa alındı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, polis lojmanında başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Yeşim Akbaş'ın ölümüyle ilgili soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı D.Y., başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

'AÇIĞA ALINDI'

Manisa'nın Demirci ilçesinde, polis lojmanında başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Yeşim Akbaş'ın ölümüyle ilgili soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı D.Y., başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Cinayet ihtimaline karşın D.Y.'nin el svabının alındığı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonucun beklendiği bildirildi.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,