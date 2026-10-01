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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siber Güvenlik Başkanlığı'na atamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siber Güvenlik Başkanlığı'na atamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde önemli görev değişiklikleri yapıldı. Başkan yardımcılığı ve genel müdürlük görevlerine yeni isimler atanırken, Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü görevine de akademisyen Dr. Osman Gazi Güçlütürk getirildi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'ndaki başkan yardımcılığı ve genel müdürlük kadrolarına atamalar yapıldı.
  • Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesindeki Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü görevine Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Gazi Güçlütürk getirildi.
  • Atama kararları, Resmî Gazete'nin 1 Ekim 2026 tarihli ve 33387 sayılı nüshasında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları, 1 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararlarla Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesindeki başkan yardımcılığı ve genel müdürlük kadrolarına yeni isimler atanırken, Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü görevine de yeni bir isim getirildi. 

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINDA YENİ ATAMALAR

2026/321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Siber Güvenlik Başkanlığında açık bulunan kadrolara yapılan atamalar şöyle:

Başkan Yardımcılığına: Halit Küçükünal

Başkan Yardımcılığına: Yusuf Tancan

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne: Ferhat Aydoğdu

Dijital Devlet Genel Müdürlüğüne: Furkan Civelek

Siber Savunma Genel Müdürlüğüne: Mahmut Esat Yıldırım

Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğüne: Mahmut Küçük

1. Hukuk Müşavirliğine: Ercan Atasever

KAMU YAPAY ZEKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ İSİM

Siber Güvenlik Başkanlığında açık bulunan Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü görevine ise Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Gazi Güçlütürk getirildi.

Güçlütürk’ün görevlendirilmesinin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili hükümleri doğrultusunda yapıldığı bildirildi. 

KARARLAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN İMZASIYLA YAYIMLANDI

Söz konusu atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girerken, Resmî Gazete’nin 1 Ekim 2026 tarihli ve 33387 sayılı nüshasında yayımlandı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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