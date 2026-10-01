Haberler

Şarkıcı Nev'den üzen haber! Karaciğer nakli bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şarkıcı Nev'den üzen haber! Karaciğer nakli bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçtiğimiz ay çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınarak entübe edilen şarkıcı Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. 57 yaşındaki sanatçının karaciğer nakli olması gerektiği öğrenildi.

  • 57 yaşındaki sanatçı Nev'in (Nevzat Doğansoy) karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu öğrenildi.
  • Nev, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 11 Eylül'de yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti.
  • Sanatçının tedavisi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor ve donör arayışı için sağlık değerlerinin stabil hale gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz ay çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen asıl adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı Nev'in sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ün haberine göre; yakın zamanda yoğun bakımdan çıkan 57 yaşındaki sanatçının karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu ve değerlerinin stabil hale gelmesinin ardından donör arayışına başlanacağı öğrenildi.

"Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" gibi şarkılarıyla tanınan Nevzat Doğansoy'un tedavisi devam ediyor. 11 Eylül'de sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan sanatçı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilmişti.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Tedavi sürecinde olumlu bir gelişme yaşandı ve Nev yoğun bakımdan çıkarıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen sanatçının sağlık durumuyla ilgili bu kez karaciğer nakli gündeme geldi.

KARACİĞER NAKLİ OLMASI GEREKİYOR

57 yaşındaki şarkıcının karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu öğrenildi. Ancak donör arayışına geçilmeden önce Nev'in sağlık değerlerinin stabil hale gelmesinin beklendiği belirtildi.

MENAJERİ: EN KISA SÜREDE BULMAMIZ GEREKİYOR

Nev'in menajeri İlker Ercan da sanatçının tedavi sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Ercan, "Önce değerlerin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız. En kısa sürede bulmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL'ye satıldılar

Koskoca kulüp 1 bardak çay parasına satıldı
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak

Fon mağdurlarına gece yarısı müjdesi! Ödeme yapılacak, işte rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihini açıkladı

Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı
Slovenya Başbakanı Janša'dan parlamentoda büyük fiyasko: Gazze fotoğrafını Sudan diye gösterdi

Avrupa ülkesinin başbakanı İsrail'i aklayayım derken fena çuvalladı

Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Neden kovulmadığı ortaya çıktı!

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor

Olay Çakar ile Toroğlu'na sıçradı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde

Milli maçta sakatlanan yıldız, fena yakalandı
'Mağdurum' diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu

"Mağdurum" diyen Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Pep Guardiola'dan Manchester City'ye destek

Tarihinin en zor günlerini yaşayan eski iş yerine sahip çıktı