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Kayseri Kocasinan'da intihar için köprüye çıkan şahıs polis iknasıyla indirildi

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Kayseri Kocasinan'da intihar için köprüye çıkan şahıs polis iknasıyla indirildi
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs intihar etmek için köprüye çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmasıyla şahsı atlamaktan vazgeçirerek köprüden indirdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde intihar etmek için köprüye çıkan psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek köprüden indirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan köprüde meydana gelen olayda, M.K. intihar etmek için köprüye çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de köprünün altına şişme yatak kurdu. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucu M.K. atlamaktan vazgeçirilerek, köprünün ucundan güvenli bölgeye çekildi.

M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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