Bordeaux, borçların üstlenilmesi karşılığında 1 euroya satıldığını açıkladı.

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Fransız temsilcisi Bordeaux, kulübün 1 euroya satıldığı açıkladı.

Bordeaux'nun resmi internet sitesinden kulübün satışıyla ilgili bilgiler aktarıldı. Buna göre kulübün mevcut sahibi Gerard Lopez ile Park Bench arasında satış anlaşmasının imzalandığı duyurulurken, borçların üstlenilmesi karşılığında sembolik olarak 1 euroya satıldığı ifade edildi.

Yasal devralma sürecinin parçası olarak, alıcıların önümüzdeki günlerde Nouvelle-Aquitaine Futbol Ligi Bölgesel Yönetim Kontrol Komisyonu tarafından görüşmeye alınacağı belirtildi.

Bordeaux, 2022-2023 sezonunda finansal yükümlülüklerini yerine getiremediğinden dolayı Ulusal Lig'e kadar düşürülmüştü.

Fransız ekibinin, Ligue 1'de 6 şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı