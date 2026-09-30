Haberler

Bordeaux, borçların üstlenilmesi karşılığında 1 euroya satıldığını açıkladı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bordeaux, resmi sitesinden Gerard Lopez ile Park Bench arasında satış anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Borçların üstlenilmesi karşılığında sembolik 1 euroya satılan kulübün devralma süreci için alıcılar önümüzdeki günlerde bölge ligi kontrol komisyonunda görüşülecek.

Fransız temsilcisi Bordeaux, kulübün 1 euroya satıldığı açıkladı.

Bordeaux'nun resmi internet sitesinden kulübün satışıyla ilgili bilgiler aktarıldı. Buna göre kulübün mevcut sahibi Gerard Lopez ile Park Bench arasında satış anlaşmasının imzalandığı duyurulurken, borçların üstlenilmesi karşılığında sembolik olarak 1 euroya satıldığı ifade edildi.

Yasal devralma sürecinin parçası olarak, alıcıların önümüzdeki günlerde Nouvelle-Aquitaine Futbol Ligi Bölgesel Yönetim Kontrol Komisyonu tarafından görüşmeye alınacağı belirtildi.

Bordeaux, 2022-2023 sezonunda finansal yükümlülüklerini yerine getiremediğinden dolayı Ulusal Lig'e kadar düşürülmüştü.

Fransız ekibinin, Ligue 1'de 6 şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'da Uğurcan Çakır sorguya çekiliyor

Okan Buruk'tan beklenen hamle geldi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serie A'da ayın en güzel golü Hakan Çalhanoğlu'ndan

İtalya'yı sallamaya devam ediyor
Nijerya'da sular durulmuyor! Gözaltındaki madencilerin ölümü protestosunda 3 kişi öldü

37 madencinin ölümünü protesto edeceklerdi, canlarından oldular
Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu: Depoyu doldurmak isteyenler akın etti

Tarihi zam öncesi depoyu zamsız doldurmak isteyenler sıraya girdi!
A Milli Takım'da felaket göz göre göre geldi

Felaket resmen göz göre göre gelmiş!
Futbol dünyasını şoke eden ölüm! Kulüp başkanını başından vurdular

Başkana acımasız suikast! Evinin önünde tek kurşunla infaz edildi
Fenerbahçe'den alkışlanacak Karabağ kararı! Tüm gelir bağışlanacak

Fenerbahçe'den alkışlanacak Karabağ kararı!
Almanya, Serkan Çalar'ın ölümü sonrası saldırı cezalarını artıran tasarıyı kabul etti

Türk kondüktörün ölümü Almanya'da yasayı değiştirdi