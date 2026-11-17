(ANKARA) - DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Ankara'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü deklarasyonunu açıkladı. Kadın cinayetlerine ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına tepki gösteren Türkoğlu, "Bu ülkede her gün neredeyse üç kadın erkekler tarafından katlediliyor. Katiller, iyi hal indirimleriyle ödüllendiriliyor" dedi. DEM Parti Kadın Meclisinin 25 Kasım haftasında Türkiye genelinde forumlar, toplantılar ve yürüyüşler düzenleyeceği duyuruldu.

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Ankara Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde 25 Kasım deklarasyonunu kamuoyuyla paylaştı. Bu yıl "Özgür ve eşit yaşamak için sözümüz var, şiddete karşı isyanımız var" sloganıyla alanlarda olacaklarını belirten Türkoğlu, şunları söyledi:

"Değerli basın emekçileri, değerli basın emekçileri. Bugün DEM Parti Kadın Meclisi olarak 25 Kasım deklarasyonumuzu Ankara'dan tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kadın özgürlük mücadelesinin simge günlerinden biri olan 25 Kasım, erkek devlet şiddetine karşı her gün, her saat, her dakika yürüttüğümüz mücadeleyi sokaklara taşıdığımız, özgürlük ve eşitlik mücadelemizi hep birlikte en güçlü şekilde yükselttiğimiz gündür. Dominik Cumhuriyeti'nde faşist diktatörlüğe karşı mücadele eden Mirabal kardeşlerin direniş ruhunu yaşatma ve mücadele miraslarını gelecek kuşaklara taşıma sözümüzü yinelediğimiz gündür. Bundan 66 yıl önce Mirabal kardeşlere yönelik gerçekleştirilen katliamı unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı, onların özgürlük mücadelesini büyüterek sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ettiğimiz gündür. Kadın özgürlük mücadelemizin tarihi, erkek egemen iktidarların, diktatörlerin tekçi, cinsiyetçi, militarist politikalarına karşı direnişin tarihidir. Bugün kelebeklerin direnişinden aldığımız güçle bu mücadeleyi en güçlü şekilde büyütüyoruz. 25 Kasım haftasında dünyanın dört bir yanından yükselen ses, kadınların erkek devlet şiddetine karşı isyanının sesidir. Kadın cinayetleri politiktir! Kadın cinayetleri politiktir! Kadın cinayetleri politiktir! Kadınların isyanı, özgür ve eşit yaşamın talebidir. Şiddetsiz, sömürüsüz bir dünyadaki ısrarın iradesidir.

Bizler DEM Parti Kadın Meclisi olarak bu 25 Kasım'ı, "Özgür ve eşit yaşamak için sözümüz var, şiddete karşı isyanımız var" şiarıyla karşılıyoruz. Evet, özgür ve eşit yaşamda ısrarımız var. Çünkü kadınlar bu ülkede özgür değil. Evet, bizim şiddete isyanımız var. Şiddete karşı isyandayız! Şiddete karşı isyandayız! Şiddete karşı isyandayız! Bu ülkede her gün neredeyse üç kadın erkekler tarafından katlediliyor. Katiller, iyi hal indirimleriyle ödüllendiriliyor. Mahkeme koridorlarında adalet talep eden kadınlar değil, failler korunuyor. Özel savaş politikalarıyla kadınlar katlediliyor, uyuşturucuya, fuhuş tuzağına düşürülüyor. Özellikle genç Kürt kadınlar bu politikaların hedefi oluyor. Gülistan Doku, Rojbelat Kızmaz, Rojin Kabaiş cinayetlerinin hala aydınlatılmamış olması bunun en açık göstergesidir. Gülistan Doku dosyasında açığa çıkan her bilgi, kadınları hedef alan organize suç çetelerinin devletin tüm kurumlarına nasıl sızdığını ortaya koymuştur. Bugün üniversite kampüsleri, genç kadınların özgürce yaşayabileceği alanlar değil, şiddetin, baskının, tacizin ve şüpheli ölümlerin yaşandığı mekanlar haline getirilmiştir.

Psikolojik şiddetten fiziksel şiddete, ekonomik şiddetten duygusal şiddete, dijital şiddete kadar kadınlar şiddetin her türlüsüyle karşı karşıya kalıyor. Bu şiddetin son bulması için gerekli politikalar hayata geçirilmediği gibi var olan yasalar da uygulanmıyor. Kadınları koruyan uluslararası sözleşmeler hedef alınıyor. Bizler bıkmadan, usanmadan "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" diyeceğiz. Bıkmadan, usanmadan "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" diyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır! İstanbul Sözleşmesi yaşatır! Kadınların yaşam güvencesi olan bu sözleşmeden geri çekilen iktidara, bu geri çekilmenin bir utanç belgesi olduğunu her defasında hatırlatacağız. İstanbul Sözleşmesi, kadınların nasıl korunması gerektiğinin garantisini veren bir sözleşmedir. Bu ülkede şiddet gören kadının nasıl güçlendirilmesi gerektiğini, şiddetten nasıl korunması gerektiğini, bunun için devletin hangi politikaları hayata geçirmesi gerektiğini tüm maddeleriyle anlatan bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin feshedilmesi, kadına yönelik şiddetin meşrulaştırılmasıdır, diyoruz bir kez daha.

Hasta tutsakları ölüme terk eden bu zihniyeti kınıyoruz. İlgili kurulların ihmalinin kasıt taşıdığını belirterek konunun soruşturulması gerektiğini söylüyoruz. Nevroz Bozkurt ve tüm hasta tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır. Biz kadınlar, kalıcı barışın hasta tutsaklar ve siyasi tutsakların özgürlüğüyle sağlanacağını söylüyoruz. İşte bugün bir kez daha bu talepleri en güçlü şekilde haykırmak için, "Özgür ve eşit yaşam için sözümüz var, şiddete karşı isyanımız var" şiarıyla 25 Kasım haftasında alanlarda olacağımızı ilan ediyoruz. Bursa'dan Antalya'ya, Adana'dan Batman'a, Kars'a gerçekleştireceğimiz forumlarda kadınlarla bir araya geleceğiz. Şiddete karşı isyanımızı, örgütlenmeye, mücadeleye, çözüme dair sözümüzü buluşturacağız. Şiddete karşı isyandayız! Ev ev, kapı kapı dolaşarak, mahalle toplantıları gerçekleştirerek 25 Kasım haftasını kadın özgürlük mücadelemizdeki kararlılığımızla karşılayacağız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım tarihinde parlamento kadın grup toplantımızı gerçekleştirerek kadınların savaşa, şiddete, sömürüye karşı mücadelesinin sesini, sözünü hep birlikte haykıracağız. 25 Kasım günü feminist gece yürüyüşlerinde yerimizi alacak, kadın örgütleri, platformlar ile birlikte her yerde yürüyüşlerde isyanımızı hep birlikte büyüteceğiz. Ben bu inanç ve kararlılıkla tüm kadınları selamlıyorum. Yaşasın kadın dayanışması!"

Kaynak: ANKA