Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayisi yatırımını AA görüntüledi

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Oğulbey Teknoloji Üssü ile ASELSAN'ın gelecek 50 yılını inşa edecek temeli de attıklarını belirterek, 900 futbol sahasından büyük alanda 1,5 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayisi yatırımını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Akyol, dün temeli atılan Ankara'daki Oğulbey Teknoloji Üssü'nü, devreye alınan 14 üretim tesisini ve envantere teslim edilen 47 Çelik Kubbe unsurunu Anadolu Ajansı (AA) ekibiyle gezerek bilgi verdi.

ASELSAN'ın 50'nci yılında ve Zafer Haftası'nda Oğulbey gibi vizyoner bir projeyi başlatarak millete armağan etmekten mutluluk duyduklarını vurgulayan Akyol, burasının "Türkiye Yüzyılı"na yakışır bir tesis olduğunu söyledi.

Akyol, Türkiye'deki talepleri daha hızlı karşılamak, büyümeyi desteklemek ve ihracat odaklı büyüme stratejilerini daha hızlı hayata geçirmek için böyle bir tesisin temelini attıklarını ifade etti.

1975 yılında, o dönem şehir dışı sayılan semt niteliğindeki Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki 180 dönüm arazide ASELSAN'ın ilk temellerinin atıldığını anımsatan Akyol, şöyle devam etti:

"ASELSAN'ın gelecek 50 yılını inşa etmek üzere, Oğulbey Teknoloji Üssü'nde 6 bin 500 dönüm alanda 1,5 milyar dolar değerinde, Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en büyük savunma yatırımının temelini attık. Türkiye, Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisine de kavuşmuş oldu. Tesisin etrafı 20 kilometre, uçtan uca 900 futbol sahasından büyük bir alan. Burası, teknoloji üssü olarak donatılacak. Ufukta gördüğünüz her yer önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda teknoloji üslerine dönüşecekler. 2026'dan itibaren de etap etap bu tesisi devreye alacağız. Tesis, kendi 'gök vatan'ımızı daha güvenli hale getirecek yeni nesil hava savunma teknolojilerini daha yüksek adetlerde geliştirip üretmeye ve ihracat odaklı büyümemizi desteklemeye imkan sunacak. Bu tesiste önümüzdeki 5 yıl, 5 bini aşkın nitelikli istihdam öngörüyoruz. Gençlerimizin hayallerini Türkiye'de gerçekleştirmesine imkan vermenin de temelini atmış oluyoruz. Buraları sadece bir beton, sadece bir inşaat olarak görmemek lazım. Buralar geleceğin Türkiye'sinin inşa edildiği yerler. Burada tarihe tanıklık ediyoruz."

"Türkiye Yüzyılı'na ASELSAN damga vuracak"

Akyol, tüm bu çalışmalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiğine dikkati çekerek, özellikle 2004'te alınmış tarihi Savunma Sanayii İcra Komitesi kararlarının önemine işaret etti.

Burada görülen her eserin, o tarihi kararların neticesi olduğunu belirten Akyol, şunları kaydetti:

"2004'te ASELSAN 2 bin çalışanı olan bir şirketken bu kararlarla muazzam bir ivmelenmeyi yakalayıp bugün 12 binden fazla çalışanı olan, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın sayılı büyük şirketlerinden birine dönüştü. Cumhurbaşkanı'mıza, Milli Savunma Bakanı'mıza, Savunma Sanayii Başkanı'mıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mıza, İçişleri Bakanı'mıza, bütün kamu kurumlarımıza ve Türk milletine verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bize milletin emaneti olan bu şirketi, daha ilerilere taşımak için genç ve dinamik ekibimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ana fikrimiz, misyonumuz önce gök vatanın ve anavatanın güvenliği, sonra dost ve müttefiklerimize katkı sunmak, yeni nesil sistemlerle gençlerimizin hayallerini gerçekleştirecek ortamları onlara hazırlamaktır. Bu tesislerle inşallah Türkiye Yüzyılı'na ASELSAN damga vuracak."

14 tesisle yüzde 40 kapasite artışı yakalandı

Akyol, üretim tesisinde yaptığı değerlendirmede ise şirketin 50'nci yılını kutlarken "Zafer Haftası"nda da 14 yeni tesisi açmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Söz konusu tesislerle son dönemdeki üretim imkanlarını ciddi manada artıracaklarını vurgulayan Akyol, "Bu 14 yeni tesis bize yüzde 40 kapasite artışı sağladı. Şu an o tesislerden birinin içindeyiz. Tesis hızla kritik projelerin üretiminde kullanılmaya başlandı. Yıllardır edindiğimiz birikimlerin, tasarımların, teknolojilerin daha yüksek adetle üretildiği bir imkana kavuştuk. Yenilikçi teknolojileri geliştirdiğimiz altyapıları da bu tesislerle açtık. Dünyanın en iyi kamerası olan ASELFLIR-500'ü geliştirmiş ve 20 ülkeye ihraç etmiştik. Bugün rakipleriyle farkı açan ASELFLIR-600'ü yaptık. Bunların artık daha yüksek adette üretileceği ve yeni nesil teknolojilerin tasarlanacağı altyapılar da açılmış oldu. Hava savunmada ilave ihtiyaçları karşılayacak tasarım ve üretim merkezlerini de bu vesileyle açtık." diye konuştu.

3 binden fazla yeni istihdam

Akyol, artık daha çok ürünü Türk Silahlı Kuvvetleri, dost ve müttefiklere verme ve yeni teknolojileri envantere kazandırma imkanı yakalayacaklarını bildirdi.

KIZILELMA ve KAAN'ın optiklerinin üretileceği tesislerin de devreye alındığını ve KIZILELMA'nın yakında envantere gireceğini vurgulayan Akyol, şu değerlendirmede bulundu:

"ASELSAN, Türkiye'de savunma sanayisinin adeta kalbi ve aklı niteliğinde. Türk savunma sanayisinde bilinen bütün platformların içinde ASELSAN sistemleri var. ASELSAN, Türkiye'nin neredeyse bütün platformlarına akıl ve değer katan bir şirket. Bu 14 yeni tesisle bir taraftan kendi ürünlerimizin üretim ve tasarım kabiliyetini artırırken bir taraftan da bu platformlara sağladığımız sensörlerin, silahların, sistemlerin daha yüksek adette ve daha yeni nesil teknolojilerle üretilmesinin de önünü açtık. Bu tesislerin devreye girmesiyle 3 binin üzerinde yeni istihdam sağlandı ve gençlerimizin hayallerini gerçekleştirecekleri yeni ortamlar ülkemize kazandırıldı."

Envantere alınan 47 unsurun değeri 460 milyon dolar

Akyol, ASELSAN'ın 50'nci yılında "sistemler sistemi" olarak adlandırılan Çelik Kubbe'ye ait 47 ayrı unsuru envantere teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Gök vatanı koruyacak bu projelerin altında uzun yılların birikimi olduğuna dikkati çeken Akyol, haberleşmeden radara, elektro optikten komuta kontrole birçok teknolojinin kazanılmasından sonra ayrı ayrı geliştirilen bu sistemlerin, geçen dönemde devletin liderliğinde Çelik Kubbe mimarisi altında adeta tek bir sistem gibi hareket edebilen yapıya kavuşturulduğunu hatırlattı.

Akyol, kendilerinin de bunlardan daha fazla üretmek, daha fazla sistemi ülke envanterine kazandırmak için yoğun bir gayret içinde olduklarını ifade etti.

Bu sistemlerin bir merkezden yapay zeka destekli yazılımla yönetileceği bilgisini veren Akyol, şöyle konuştu:

"Sistem, aynı zamanda SİHA'larla, AKINCI, AKSUNGUR ve KIZILELMA ile entegre çalışacak, birlikte harekat icra edecekler. Gerçekten sistemler sistemi bir yetkinliğe kavuşuyoruz. Her yıl daha fazla üretme, daha fazla sistemi envantere vermenin gayreti içindeyiz. Yenilerini ve daha fazlasını yapmak için gayretle büyük bir enerjiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu alanda Çelik Kubbe'nin 47 ayrı unsurunu görüyoruz. SİPER, HİSAR, KORKUT AİC ve MÇT, ALP, PUHU gibi sistemlerimiz dün Türk ordusuna teslim edildi. Bunlardan daha yüksek adette üretmeye de devam ediyoruz. Her geçen gün daha fazla sistemi ordumuzun envanterine sokuyoruz. Dün burada envantere teslim edilen 47 Çelik Kubbe unsuru 460 milyon dolar değerinde. Bunlar tamamıyla yerli ve milli mühendislerimiz tarafından geliştirilmiş ve Türkiye'nin gök vatanına büyük bir kalkan olacak sistemler. Bunun yazılımıyla, komuta kontrolüyle, haberleşme sistemleriyle entegre tek bir sistem olarak çalıştığı ve Türkiye'nin bütün hava sahasının kontrol edildiği bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Bugün hiç kimseye bağımlı olmadan bu sistemleri tasarlayan, üreten ve daha çok üretecek altyapılara da bu törenle kavuşmuş olan bir ASELSAN ile 50'nci yılında milletimize bu sistemleri armağan ediyoruz."