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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, Togg'un yollara çıkışının tetiklediği ilgiyle hızla gelişen bir elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, Togg'un yollara çıkışının tetiklediği ilgiyle hızla gelişen bir elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda ilerliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, Togg'un yollara çıkışının tetiklediği ilgiyle hızla gelişen bir elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda ilerliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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