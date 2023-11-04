Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, Togg'un yollara çıkışının tetiklediği ilgiyle hızla gelişen bir elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, Togg'un yollara çıkışının tetiklediği ilgiyle hızla gelişen bir elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda ilerliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, Togg'un yollara çıkışının tetiklediği ilgiyle hızla gelişen bir elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda ilerliyoruz."
Kaynak: AA / Güncel