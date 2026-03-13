Cumhurbaşkanı Erdoğan: Proje kapsamındaki tüm hastane binalarımızı depreme dayanıklı olacak şekilde tasarladık

CERRAHPAŞA Tıp Fakültesi Hastanesi 1'inci Etap Temel Atma Töreni ile Üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam 650 bin metrekare kapalı alana sahip, 150'si yoğun bakım olmak üzere 900 hasta yatağı ve 40 ameliyat hanesi bulunan, 3 bin araç kapasiteli kapalı otopark, helikopter pisti, eğitim ve yurt binalarının da yer aldığı modern, güçlü ve İstanbul'a yakışır bir kampüs kurmuş olacağız. Birazdan birinci etap temelini atacağımız yeni Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binası son teknolojiye sahip ve yüksek standartlı bir hastane olarak vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunacak. Proje kapsamındaki tüm hastane binalarımızı sismik izolatörle donatılmış ve depreme dayanıklı olacak şekilde tasarladık. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1'inci Etap Temel Atma Töreni ile Üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haricinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Nuri Aydın ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz İstanbullular, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın kıymetli mensupları, istikbalimizin teminatı sevgili gençler, kıymetli misafirler; hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Baharın habercisi olan bu güzel havada, Fatih'in emaneti Aziz İstanbul'umuzda sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla İstanbul'umuzun 39 ilçesindeki 16 milyon vatandaşımızın her birine buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Törenimizi teşrif ederek sevincimize ortak olan siz değerli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor; hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Sözlerimin hemen başında, artık yavaş yavaş veda etmeye hazırlandığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rahmet ve bereket halkasının dalga dalga yayıldığı bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizleri huzur ve afiyet içinde Ramazan Bayramı'na da eriştirmesini ve bu niyazımızı Cenab-ı Allah'tan özellikle temenni ediyorum" dedi.

'TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN 14 MART TIP BAYRAMI'NI ŞİMDİDEN TEBRİK EDİYORUM'

Erdoğan, "Tıp tarihimize çok önemli katkılar yapan; hekim, ressam ve tezhip üstadı merhum Ahmet Süheyl Ünver bir yazısında bakın ne diyor: 'Türkler bir ramazan medeniyeti kurmuşlardır ve onu İstanbul'da teksif etmişlerdir.' Evet, bizler o ramazan medeniyetini burada sizlerle birlikte, işte bu tarihi mekanda çok yoğun bir şekilde yaşıyor ve hissediyoruz. Mimari zenginliğiyle, tarihi derinliğiyle, beşeri ve kültürel çeşitliliğiyle; iki kıtanın bir boğazda aşina olduğu bu eşsiz şehrin, şehirlerin sultanı aziz İstanbul'un havasını soluyoruz. Birazdan inşallah Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin birinci etabının temelini atacak, ayrıca yapımı tamamlanan 16 hizmet binamızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Hem yeni tıp fakültemiz hem de çiçeği burnunda hizmet binalarımız üniversitemize, İstanbul'umuza, öğrenci ve hocalarımıza, hasta ve hasta yakınlarımıza hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu yapıların inşasında emeği geçen yüklenici firmalarımızı; işçi, memur ve mühendislerimizi; bu eserlerde alın ve fikir teri bulunan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Finansman desteği sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ'mize, Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza aynı şekilde tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. Projenin tüm aşamalarını büyük bir titizlikle adım adım takip eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa yönetimini ve hocalarımızın her birini canı gönülden kutluyorum. Son olarak, hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyor; sağlık ordumuzun her bir mensubuna emekleri, hizmetleri, gayretleri için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

'40 BİN METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE 23 ÇELİK KONSTRÜKSİYON BİNA İNŞA EDİLDİ'

Erdoğan, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin dönüşüm çalışmaları, Büyük Marmara Depremi akabinde başlatılmış; fakat ne yazık ki son derece yetersiz ve sınırsız diyebileceğim şekilde güçlendirme ve yeniden inşa faaliyetlerini daha etkin bir hale getirmek üzere 2013 yılında yeni bir süreç yönetimi planlandı. Hastanemizi hem başka bir yere taşımamız hem de depreme dayanıksız olan eski binayı yıkıp aynı yere yenisini inşa etmemiz gerekiyordu. 2018'den itibaren tüm bu çalışmalar, yeni kurulan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bünyesinde devam etti. Proje üç etaplı tasarlandı ve eş zamanlı olarak hem inşaata başlanması hem de eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksamadan devam ettirilmesi hedeflendi. Bu amaçla normalde son etap olarak inşası planlanan alana yaklaşık 40 bin metrekare büyüklüğünde 23 adet çelik konstrüksiyon bina inşa edildi. Böylelikle hem burada öğrenim gören gençlerimizin eğitimleri kesintisiz şekilde devam etti hem de vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin devamı sağlandı. Tabii bu süreçte hızımızı kesen gelişmelerle de karşılaştık. Hastanemiz arkeolojik sit alanı içinde yer aldığı için burada kazı çalışmaları da yapıldı. Kültür Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen bu kazılar sonucunda binlerce eser gün yüzüne çıkartılıp tasnif edilerek İstanbul'umuzun kültür varlığına yenileri eklenmiş oldu" dedi.

'İLK KEZ ÜÇ BOYUTLU BİR TARİHİ YAPI BİR YERDEN BAŞKA BİR YERE BAŞARIYLA NAKLEDİLDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin yılı aşkın bir tarihe sahip ve yaklaşık 200 metre büyüklüğündeki su sarnıcı da bunlardan biriydi. Çok özel ve yeni teknikler kullanmak suretiyle bu yapıları yine Cerrahpaşa'da bulunan başka bir alana taşıdık. Arkeoloji literatüründe örnek gösterilen bu işlem neticesinde ilk kez İstanbul'da üç boyutlu bir tarihi yapı bir yerden başka bir yere başarıyla nakledildi. Öte yandan tüm bu süreçte karşımıza çıkan şu üzücü hadiseyi de sizlerin ve aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, burada Türkiye'nin ilk ve en büyük tıp müzesi olan Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi de yer alıyor. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin en önemli eserlerini barındıran bu müzenin restorasyonu, biz merhum Kadir Topbaş döneminde imzalanan protokolle 2019'da tamamlamıştık. Üç yıl içinde verilen sözler tutuldu, Gazi Mustafa Kemal'in de emaneti olan bir mirasa sahip çıkıldı. Ancak protokol restorasyonla birlikte müze envanterinin bakım, tasnif ve sergilenmesiyle ilgili süreçleri de kapsıyordu. Peki, 2019'dan sonra ne mi oldu? İstanbul'un başına gelenler protokolün de başına geldi. Temel atmama, iş yapmama, bahane üretme siyasetinin kurbanı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmedi. Bundan dolayı müzedeki 40 bini aşkın eserin teşhir ve tanzimi için gerekli çalışmalar uzun süre yapılamadı" diye konuştu.

'PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ'Nİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ'NİN KULLANIMINA VERDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş siyaset yapmaya, iş istismar etmeye gelince Atatürk'ün adını güya dillerinden düşürmeyenler; Gazi Mustafa Kemal'in mirasına da Tıp Tarihi Müzesi'ne de sahip çıkmadı. Tam tersine sırtlarını döndüler. Biz bunlara aldırmadan çalışmalarımıza kararlılıkla devam ettik. Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat'tan sonra ise Marmara depreminin ardından güçlendirilmiş olanlar dahil buradaki betonarme binaları devre dışı bıraktık. COVID-19 salgınında 45 gün gibi çok kısa bir sürede tamamlayıp hizmete açtığımız Yeşilköy Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kullanımına verdik. Şu anda buradaki depreme dayanıklı yeni binalarımız asli fonksiyonlarını sürdürürken, Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz de Atatürk Havalimanı'nın yanı başındaki Acil Durum Hastanesi'nde sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Şunu da ayrıca ifade etmek istiyorum: Cerrahpaşa'daki eski binalar birbirinden ayrı ve uzak noktalara inşa edilmişti. Hastalar, özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımız buradaki yokuşları tırmanmakta güçlük çekiyordu. Röntgen çektirecek hastalar ambulansları kullanmak zorunda kalıyordu. Otopark alanı yok denecek kadar azdı. Yaşanan ulaşım sıkıntılarının önüne geçebilmek için son dönemde önemli yatırımları hayata geçirdik" dedi.

'MODERN, GÜÇLÜ VE İSTANBUL'A YAKIŞIR BİR KAMPÜS KURMUŞ OLACAĞIZ'

Erdoğan, "Bölgeyi tamamen revize ederek sahil yolundan Samatya'ya karayolu bağlantısını sağladık. Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nı yenileyerek hizmete aldık. Bu hat üzerinden Cerrahpaşa'ya ulaşımı kolaylaştırmak üzere Yenikapı ile Samatya arasına Cerrahpaşa İstasyonu'nu ekledik. Diğer taraftan Yenikapı Marmaray İstasyonu ile Cerrahpaşa'yı Halkalı'dan Anadolu Yakası'na uzanan konforlu ulaşımın merkezi haline getirdik. İnşallah buradaki projemizi tamamladığımızda; toplam 650 bin metrekare kapalı alana sahip, 150'si yoğun bakım olmak üzere 900 hasta yatağı ve 40 ameliyat hanesi bulunan, 3 bin araç kapasiteli kapalı otopark, helikopter pisti, eğitim ve yurt binalarının da yer aldığı modern, güçlü ve İstanbul'a yakışır bir kampüs kurmuş olacağız. Birazdan birinci etap temelini atacağımız yeni Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binası son teknolojiye sahip ve yüksek standartlı bir hastane olarak vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunacak. Proje kapsamındaki tüm hastane binalarımızı sismik izolatörle donatılmış ve depreme dayanıklı olacak şekilde tasarladık. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

'16 HİZMET BİNASININ DA RESMİ AÇILIŞINI YAPACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün dört farklı yerleşkede toplam 190 bin metrekare kapalı alana yayılan 16 hizmet binasının da resmi açılışını yapacağız. Üniversitemizin Avcılar Yerleşkesi'nde; Rektörlük ve İdari Bilimler Binası, Fakülte, Enstitü ve Meslek Yüksekokulu, Öğrenci Kültür Merkezi ile kano, kürek ve su sporları tesisinin de yer aldığı toplam 12 yapıyı hizmete veriyoruz. Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde tarihi Başhekimlik ve Klinik Bilimler binalarını, Büyükçekmece Yerleşkesi'nde güçlendirme çalışmaları tamamlanan 350 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdumuzu ve Bakırköy Yerleşkesi'nde ise yine güçlendirme işlemleri tamamlanan Sağlık Bilimleri Fakültemizi hizmete alacağız. Bu binalarımız; geniş otopark imkanlarıyla, amfileri, derslikleri, laboratuvarlarıyla, spor tesisleriyle, eğitim, seminer ve toplantı salonlarıyla, kütüphaneleri, idari ofisleri ve daha pek çok sosyal alanlarıyla üniversitemize önemli bir değer katacak. Proje nihayete erdiğinde; Abayi Mescidi, Hubyar Mescidi, Etyemez Mirza Baba Tekkesi, Bekar Bey Tekkesi, muvakkithane, tarihi çeşmelerimiz ve çok sayıda ecdat yadigarı eserimiz de inşallah ihya edilmiş olacak. Bunların da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına gönülden teşekkür ediyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı