Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili olarak söylüyorum gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Gerek TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, gerekse memurlarımız ve ücretli çalışanlarımızın refah kayıplarının önüne geçerek, bu meseleyi de mutlaka çözüme kavuşturacağız." dedi.

Erdoğan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Memur-Sen 7. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda "asgari ücret üzerindeki vergiyi kaldırmaktan" bahsettiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yahu bir insan, bu kadar mı ülkesinden ve milletinden habersiz olur? Bir siyasetçi, çalışma hayatına bu kadar mı yabancı olur? Hani derler ya, uyan da balığa gidelim… ya biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1,5 sene oldu bay bay Kemal. Dahası, diğer ücretlilerin de asgari ücret kadarki gelirlerini vergi dışı bıraktık. Hiç mi gündemi takip etmiyorsun? Yav bu akıl hocalarına ders ver ama onlar da sana ders vermiyor. Bizim emekçi kardeşlerimiz için neler yaptığımızı hiç mi araştırmıyorsun? Önüne konulan kağıt parçalarını okumadan önce hiç mi sorgulamıyorsun? 14 Mayıs'ta trajikomik durum sona erecek. Tekaüt vakti geldiği anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu siyasetten emekli edeceğiz. Böylece hem kendisini, hem CHP seçmenini, hem de milletimizi bu eziyetten kurtaracağız."

Kira fiyatlarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışanların ve emeklilerin alım gücünün 2002 yılına göre bugün her bakımdan daha fazla olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili olarak söylüyorum gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Gerek TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, gerekse memurlarımız ve ücretli çalışanlarımızın refah kayıplarının önüne geçerek, bu meseleyi de mutlaka çözüme kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

"İnsanları mezhebine göre ayırmanın siyasi geleneğimizde yeri yoktur

Erdoğan, insanları fikrine, meşrebine, mezhebine, kökenine göre ayırmanın İslam inancında siyasi gelenekte yeri olmadığını vurguladı.

"Bay bay Kemal diyor ki ben Aleviyim. Yahu senin Aleviliğinden bize ne? Biz böyle bir şeyden dolayı seni eleştirdik mi?" Hayırlı olsun. Ne kadar güzel." ifadelerini kullanan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ama bugüne kadar sen bunu hiç söylemiyordun. Ne oldu da şimdi söyledin? Çok manidar. Fakat bu millet artık bunları yutmayacak. ve bunlara artık benim milletim prim vermeyecek. Hangi kurumda çalışırsa çalışsın, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun bunların hiçbiri bizim derdimiz değildir. Sen Alevi olmuşsun, şu olmuşsun, bu olmuşsun. Bunların hiçbirisi bay bay Kemal bizi ilgilendirmiyor. ve bunun soruşturmasını yapacak olan da Rabb'imdir, biz değiliz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı meslek gruplarında çalışanları tehdit ettiğini belirterek, "Göreve gelince elbette devri sabık yaratacağız diyen tek parti faşizmi heveslisi zorbalardan olmadık. Şimdi ne diyor? Kimsenin ekmeğiyle oynamadık. Biz kimseyi işinden etmeyeceğiz. 4 yıldır belediyelerde işlerinden edilen benim vatandaşlarımın hakkını hukukunu acaba sen neyle izah edeceksin? İyi Ankara diyor, İyi İstanbul diyor, İyi İzmir diyor. Yahu ne iyisi, 4 senedir sizi gördük her tarafı pislik götürüyor. İzmir öyle. Ankara öyle. İstanbul öyle. Zaten bir yağmur vesaire yağdığı zaman bakıyorsun belediye başkanları ortada yok. Niye? Tatildeler Bunlar için en uygun yer Bodrum. Hep oradalar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuşatıcı tavırlarını koruyacaklarını belirterek, elinde güç ve imkan yokken kamu personelinin tehdit edenlere meydanı bırakmayacaklarına işaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun elma şekeri dağıtır gibi önüne gelene birer cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vadettiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önce 6'lı masa dedi, sonra bu 7 oldu daha sonra 9 oldu. Şu anda bununla yürüyor. Ne Kılıçdaroğlu ve ortakları gibi devletimizi FETÖ'cülere ve bölücülere teslim edeceğiz, ne de sırf siyasi görüşü sebebiyle birilerini dışlayacağız. İşini layıkıyla yapan, görevine sadık, milletine aşkla hizmet eden herkesin hakkını aldığı bir yönetim olarak, yolumuza devam edeceğiz. Ekonomiden diplomasiye, özgürlüklerden hakların teslimine nice başarıya beraber imza attığımız gibi, Türkiye Yüzyılını da beraber kuracağız. Memur-Sen'in bu vizyonumuzu gerçeğe dönüştürme mücadelemizde de bizleri yalnız bırakmayacağına inanıyorum."

14 Mayıs vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerdeki oy pusulalarında sadece ittifak ve adayların olmayacağını, iki farklı gelecek, iki farklı toplum ve devlet tasavvurunun yer alacağını vurguladı.

"Cumhur İttifakı LGBT'ci değildir" diyen Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ya toplumun temel direği olan aile kurumuna sahip çıkanları ya da aile düşmanı sapkın akımların desteğini alanları tercih edeceğiz. Cumhur İttifakı LGBT'ci değildir. Şu anda adı millet olan zillet ittifakında LGBT aleyhine bir söz duydunuz mu? Yok. Çünkü LGBT'yi açık ve net ne yapıyorlar? Başta ana muhalefet olmak üzere savunuyorlar. İP savunuyor. ya bizim kutsalımız nedir? Ailedir. Aile kurumunu bu denli bir kenara koyan anlayış 14 Mayıs'ta benim milletim gereken dersi verecektir. Ben buna inanıyorum. 14 Mayıs seçimleri işte bu kadar önemli, bu kadar hayati, istikbalimiz açısından bu derece mühim bir seçimdir. Daha kendi aralarında anlaşamayanların, ülkenin sorunlarını çözmesinin mümkün olmadığını biliyoruz. Daha önce meydanlarda verdikleri hiçbir sözü tutmayanların, bol keseden dağıttıkları vaatlerin de üzerine beton dökeceğini çok iyi biliyoruz."

14 Mayıs seçimlerinde gezi olaylarındaki vandallıkların unutulmayacağına işaret eden Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Diyarbakır'da o Selo denilen edepsizin benim Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 51 Kürt kardeşimizin evet öldürülmesine neden olan Yasin Börü'nün öldürülmesine neden olan o attığı adımı unutmayacağız. Şimdi ne diyorlar? Selo'yu çıkaracağız. Bu millet bu teröristin çıkışına Allah'ın izniyle müsaade etmez. Ben milletime inanıyorum. Milletime güveniyorum. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandıkları gümbür gümbür patlatacağını inanıyorum. Ama durmak yok. Yola devam. Dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin başarısı için ellerini semaya açıp dua edenleri de asla ve asla unutmayacağız. Yani hep birlikte elimizi vicdanımıza koyacak, ölçecek Artacak, doğruya doğru diyerek istikbalimiz için en hayırlı kararı vereceğiz.

Memur-Sen camiasının bir kez daha yanımızda çok güçlü bir şekilde duracağından asla şüphe duymuyorum. Sizlerden 14 Mayıs'ta karşımızdaki koalisyon masasını altındakilerle, üstündekilerle, perde arkasından bunlara emir verenlerle birlikte sandığa gömmenizi bekliyorum. Biliyorsunuz bunların bayrak diye bir derdi yok. Millet diye bir derdi yok. Vatan diye bir derdi yok."

Törenden notlar

Genel kurulun yapıldığı salonda, "Hak, emek, adalet, yaşasın 1 Mayıs." ile "Dünya beşten, emek sermayeden büyüktür." yazılı pankartları yer aldı.

Genel kurula, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan katıldı.

(Bitti)