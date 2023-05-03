Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Zigana Tüneli açıldı: 1 saatlik yol 30 dakikaya düştü

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden olan Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. 14,5 kilometre uzunluğundaki tünelin hizmete girmesiyle Trabzon-Gümüşhane arasındaki 1 saatlik yol 30 dakikaya indi. Ayrıca kaza riskinin azalmasıyla sürücüler bundan böyle daha konforlu seyahat edecek.

Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli'nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi. Tünelin açılmasıyla Gümüşhane-Trabzon arasındaki mesafe 30 dakika azaldı.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Trabzon Kandil'den sevilmez. Londra'dan sevilmez. Trabzon işte bu meydanda sevilir. Fatih'in torunları, cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. Şehit Eren Bülbül'ün hemşerileri, terör örgütünün desteği ile yelkenlerini şişirenlere 14 Mayıs'ta cevabı verecektir. Manda ve himaye kabul edilemez düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacak.



"KARADENİZ'İ TARİHİ İPEK YOLU'NA BAĞLIYORUZ"

Trabzon'a sevgimizin nişanesi olan hizmetlerimize geçelim mi? Eser ve hizmetlerimizin resmi açılışını yapmaya geldik. Yatırım tutarı 27 milyarı bulan 111 esere kavuşturuyoruz. Trabzon ve Gümüşhane arasındaki bu tünel ile Karadeniz'i tarihi İpek Yolu'na bağlıyoruz. Zigana Dağını geçilmez olmaktan çıkaran bu tünel bölgemizin kalkınmasının sembollerinden biri olacaktır. Bu tünel ile Karadeniz limanları ile ülkemizin Güney'i arasında yeni bir soluk açıyoruz. Karşıdaki masanın yaptığı bütün işleri üst üstte koyun 10 ile 100 ile çarpın emin olun bir Zigana Tüneli etmez. Maçka karayolumuzun da milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

YENİ YATIRIM MÜJDESİ

20 ayrı altyapı projesi, kadınlar hali gibi onlarca eseri hizmete hazır hale getirdik. Şehir içindeki küçük sanayi sitelerimizi yeni yerlere taşıyacağız. Hafif raylı sistem projemizin, yıllık 15 milyon yolcu kapasiteli havalimanı inşaatımızın tüm bu yatırımların yakında başlayacağının müjdesini de paylaşmak istiyorum. Trabzon'umuza bu yatırımları kazandıran kurumlarımızı, bakanlıklarımızı tebrik ediyorum.

"TRABZON'U İHMAL ETMEDİK"

Bay Bay Kemal'in referansları ne? Acaba ne yapmış? Bay Bay Kemal senin ne eserin var? Senin biz SGK Genel Müdürlüğü'nden tanırız. Rahmetli Savaş Ay hayatta olsaydı da tüm Türkiye'ye gösterseydi. Bugüne kadar Trabzon'a 90 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Trabzon'u ihmal etmedik. 2. devlet üniversitesini kurduk. Yüksek öğretim yurt binaları açtık, 95 spor tesisini hizmete sunduk. Sosyal yardımlarda 3 buçuk milyar tutarında kaynak aktardık. 55 sağlık tesisi yaptık. Şehir hastanesinin yapımı sürüyor. TOKİ vasıtasıyla tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim ettik. Şimdi de İlk evim projesi ile Trabzon'a 2550 konut vereceğiz. Trabzon Limanını yeniledik. Atık su artıma tesisi inşa ettik. Son 21 yılda Trabzon ve ilçelerinde dere ıslahları ile 10 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. 3 milyar tutarında tarımsal destek verdik. Görüldüğü gibi yaptıklarımız sadece özetin özeti olarak saymak ile bitmiyor.

"FINDIK VE ÇAY ÜRETİCİSİNİ TAHRİK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Biz hayal ederiz, programlarız, projeye dökeriz ve yaparız. Bizim icraatlarımıza hayalleri bile yetişemeyenler saçmalayıp gezer. Fındığın nerede yetiştiğini bile bilmezler. Ömürlerinde çay bahçesine girmemişlerdir, çay üreticisini tahrik etmeye çalışırlar. Yaşadıkları ülkeyi tanımadıkları için söyledikleri şeylerin bir kısmının zaten yapıldığının farkında değiller. Proje diye açıkladıkları ama arkasında sinsi işleri ayrı tutuyorum.

"BÖYLE İLKESİZ BİR MUHALEFET TABLOSU İLE KARŞILAŞMADIK"

Siyasette her zaman ittifaklar olmuştur ama tarihimizin hiçbir döneminde böyle ilkesiz bir muhalefet tablosu ile karşılaşmadık. Masanın etrafındaki ortakları yanında bir de altında gizli bir ortağı olduğu anlaşıldı. Masanın altındaki ortak masanın üstüne çıktı. Bir de masanın kurulduğu kapının arkasında ortaklar ortaya çıktı. Kandil'deki PKK elebaşları bir yandan, FETÖ'nün elebaşları bir yandan masaya ayar vermeye başladılar. Bay Bay Kemal Meral hanım bu teröristler ile omuz omuza yürüyor. Benim milletim Cumhur İttifakı bunlara 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir."