Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da (4)

KATAR TÜRKİYE KARDEŞLİK KONTEYNER KENTİ'NDE İNCELEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merkez Antakya ilçesinde inşa edilen Katar Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde incelemelerde bulundu. Konteynerde kalan depremzedeleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, sorunlarını dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kentten ayrıldı.