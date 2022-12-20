Çiftlik evindeki işkence ve cinsel saldırıda, genç kıza 'baltalı işkence' yapan şüpheli tutuklandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde G.A. (18) isimli genç kızın, bir grup tarafından 'muhbir' olduğu gerekçesiyle kaçırılıp, cinsel saldırıya uğradığı ve işkence gördüğü ihbarı üzerine polis tarafından başlatılan çalışma kapsamında, esnafı haraca bağlayan, haracı ödemeyen mağdurlara ve başka...

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde G.A. (18) isimli genç kızın, bir grup tarafından 'muhbir' olduğu gerekçesiyle kaçırılıp, cinsel saldırıya uğradığı ve işkence gördüğü ihbarı üzerine polis tarafından başlatılan çalışma kapsamında, esnafı haraca bağlayan, haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara da çiftlik evinde işkence yaptığı belirlenen çete ile ilgili 9 şüphelinin tutuklandığı olayda, aranan 4 şüpheliden Rabia Dilruba Candaş da yakalanıp, tutuklandı. Candaş'ın G.A.'ya 'baltalı işkence' yaptığı ortaya çıktı.

Balıkesir'de bir grup tarafından 'polis muhbiri' olduğu gerekçesiyle çiftlik evine kaçırılıp, 1 ay boyunca cinsel saldırıya uğradığını ve gördüğü işkence sırasında 4 parmağının kesildiğini söyleyen G.A. isimli genç kız, polise şikayetçi oldu. Harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, çete faaliyetleri içinde Çıkrıkçı Mahallesi'nde 10 dönümlük arazi üzerinde bir çiftlik kurduğu, esnafı haraca bağladığı, haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara da burada elektroşok cihazı kullanıp, işkence yaptığı belirlendi. Çeteye yönelik daha önce farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Polise şikayetçi olan G.A.'ya Rabia Dilruba Candaş'ın baltayla, firari şüpheli M.B.'nin hortumla işkence yaptığı, çete lideri Mehmet Salih Turanlı'nın ise fiziki şiddet uyguladığı tespit edildi.