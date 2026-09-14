CHP İl Başkanlıkları: CHP iktidarında her çocuğa ücretsiz, nitelikli ve tam gün eğitim sözü veriyoruz

(ANKARA) - CHP İl Başkanlıklarının, Türkiye genelinde yaptığı ortak basın açıklamasını okuyan CHP Ankara İl Sekreteri Nurullah Esat Ünsal, "Eşitlikçi eğitim anlayışını yeniden ayağa kaldıracağız. Hiçbir veliyi ve hiçbir çocuğu geride bırakmayacağız. Velileri çocuklarımızın yanında mahcup duruma düşürmeyeceğiz. Okul öncesi eğitim de ayrı bir ayrımcılığa dönüştü. CHP iktidarında her çocuğa ücretsiz, nitelikli ve tam gün eğitim sözü veriyoruz" dedi.

CHP İl Başkanlıkları, 2026 - 2027 eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle 81 ilde eş zamanlı ortak basın açıklaması yaptı. CHP Ankara İl Sekreteri Nurullah Esat Ünsal, ortak açıklamayı, Milli Eğitim Bakanlığı önünde okudu.

Ünsal, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başladığını, 24 yıllık AK Parti iktidarının, Türk Milli Eğitim Sistemi'ne, bu ülkenin çocuklarına ne yaptığını veriler ışığında konuşacaklarını söyledi.

AK Parti iktidarının, eğitimde iki büyük tahribat yarattığını belirten Ünsal, şöyle devam etti:

"Birincisi, kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçiş, yani özelleştirme; ikincisi ise bilimsel ve laik eğitimden ideolojik eğitime geçiştir. Aşağıdaki veriler, AKP iktidarının 24 yılda kamusal eğitimi nasıl zayıflattığının kanıtıdır: 2002'de 41 bin olan okul sayısı, 2025'te 56 bin 400'e çıktı. Peki, bu süre zarfında özel okul sayısı ne oldu? 2 bin 400'den 14 bin 700'e çıktı. Yani devlet okulu sayısı yüzde 37 artarken özel okul sayısı yüzde 513 arttı. Peki, öğrenci sayılarındaki durum ne? 2002'de devlet okulunda okuyan öğrenci sayısı 13 milyon 600 bin iken 2025'te 15 milyon 400 bine yükseldi. Yani öğrenci sayısı yüzde 12 arttı. Aynı dönemde özel okullardaki öğrenci sayısı artış oranı ise yüzde 560 oldu.

"VELİLER ÖZEL OKULA YÖNELMEK ZORUNDA KALIYOR"

Bu tablo bize sadece kamu okullarının zayıflatılıp özel okulların güçlendiğini söylemiyor; eğitim sisteminin ağırlık merkezinin artık özel okullardan yana değişmiş olduğunu söylüyor. Yani nitelikli eğitim, giderek ailenin ekonomik gücüne bağımlı hale geliyor. Buradan çıkarılması gereken sonuç, velilerin çocuklarını özel okula göndermek istediği değildir. Asıl gerçek şudur: Veliler özel okulu tercih etmiyor; çocuklarının nitelikli bir eğitim alabilmesi, geleceğinin güvende olması için özel okula yönelmek zorunda bırakılıyor. Yani veliler özel okulu değil, çocuklarının geleceğini satın almaya zorlanıyor ve bu kaygı devreye sokuluyor: 'Çocuğum iyi bir eğitim alabilecek mi? Sınavda geri kalacak mı?' Böylece kaygı büyüyor; eğitim hakkı, giderek bir eğitim harcaması haline geliyor."

"MESEM GİBİ ÇOCUKLARI SÖMÜREN YAPILARI ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Nurullah Esat Ünsal, kamusal eğitimi yeniden inşa edeceklerini, eşitlikçi eğitim anlayışını yeniden ayağa kaldıracaklarını, hiçbir veliyi ve hiçbir çocuğu geride bırakmayacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Velileri çocuklarımızın yanında mahcup duruma düşürmeyeceğiz. Okul öncesi eğitim de ayrı bir ayrımcılığa dönüştü. CHP iktidarında her çocuğa ücretsiz, nitelikli ve tam gün eğitim sözü veriyoruz. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda okuyan tüm öğrencilerimiz için bir öğün ücretsiz, sağlıklı ve nitelikli okul yemeği verilebildiğini iktidarımızda hep birlikte göreceğiz. Son 24 yılda kapatılan köy okulu sayısı 24 bini geçti. CHP olarak köy okullarını yeniden açacak; tüm teknolojik altyapıyı tesis ederek yerinde eğitimi yeniden başlatacağız. Mesleki ve teknik eğitim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkenin kalkınması için en fazla önem verdiği konuların başında gelir. Mesleki ve teknik eğitimi güçlendirecek; MESEM gibi çocukları sömüren yapıları da ortadan kaldıracağız.

Çocuklarımızın etrafında koruyucu bir ekip oluşturacağız. Çocukları uyuşturucu belasından, ekran bağımlılığından, şiddetten, akran zorbalığından ve dijital tehditlerle karşılaşma riskinden yalnızca güvenlik tedbirleriyle değil; güçlü rehberlik, psikolojik danışmanlık ve erken müdahale mekanizmalarıyla ele alacağız. LGS ve YKS'nin tüm eğitim sistemini yönetmesine artık son vereceğiz. Üniversitelerimiz bilim üreten özgür mekanlara dönüşecek. Üniversite gençlerinin barınma, beslenme ve özgürce eğitim görme olanaklarını yeniden sağlayacağız."

Son 4 yılda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine aktarılan paranın 111 milyar lira olduğuna dikkati çeken Ünsal, "2025 verileriyle bu parayla bin 224 okul yapabilecekken yapmadık, yapamadık. Neden? Çünkü devleti; okul ve kurum inşa eden değil, giderek özel sektörün faturasını ödeyen bir yapıya dönüştürmek istiyorlar. Özel gereksinimli evlatlarımızın eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini ücretsiz ve nitelikli bir şekilde almasını mutlaka sağlayacağız" dedi.

"MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ"

CHP Ankara İl Sekreteri Nurullah Esat Ünsal, nitelikli kamusal eğitimin öğretmenle mümkün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz öğretmeni yeniden öğretmen yapacağız. Ücretli öğretmenliği ve mülakatı kaldıracağız. Öğretmen yetiştiren sistemi sağlıklı hale getirecek, usta öğreticilerimizin çalışma koşullarını güvence altına alacağız. Tüm eğitim kadrolarına eğitim-öğretim yılı başında bir maaş karşılığı eğitime hazırlık ödeneği vereceğiz. AKP'nin eğitimde yarattığı birinci tahribat, kamusal eğitimden piyasa eğitimine geçmek, yani özelleştirmekti. İkinci büyük tahribat ise laik ve bilimsel eğitimden ideolojik eğitime geçiş çabasıdır. Herkes çok iyi biliyor ki evrensel, bilimsel ve demokratik eğitim; çocuğa ne düşüneceğini dikte eden değil, nasıl düşüneceğini öğreten eğitimdir. İyi eğitim, çocuğun zihnini doldurmak değil; çocuğun zihnini özgürleştirmektir.

Biz eğitim-öğretim faaliyetlerinin pedagojik yeterliliği ve kamusal denetimi olmayan aktörlere bırakılmasına asla izin vermeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimdeki beklentisini cisimleştiren 'fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür' nesiller yetiştirmek temel hedefimiz olacaktır. Bunların 'Maarif Modeli'nde ise 'aklıselim, kalbiselim, zevkiselim' nesiller yetiştirme hedefi denmektedir. Çocuğu hürriyet ve özgürleşme gibi özlerden arındırıyorlar; böylece yeni nesillerin pasif ve evcil olması amaçlanıyor. Her çocuğun kendi aklıyla, kendi vicdanıyla ve kendi özgür iradesiyle nasıl bir insan olabileceğinin önünü açacağız. Özgür düşünen; bilimden yana, laik, demokratik ve eşit yurttaşlar yetiştiren bir 'Kamusal Eğitim Cumhuriyeti' için eğitim anlayışını yeniden kuracağız."

Kaynak: ANKA