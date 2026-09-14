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Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği

Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği Haber Videosunu İzle
Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği
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Real Madrid'in yıldızları Arda Güler ve Vinicius Junior, sevgilileriyle katıldıkları Formula 1 Madrid Grand Prix'sinde tercih ettikleri tarzlarla karşılaştırıldı. Arda Güler ile Duru Nayman'ın sade kıyafetleri beğeni toplarken, iki çift için yapılan "Biri zenginmiş, diğeri lotoyu dün tutturmuş" ve "Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği" yorumları dikkat çekti.

  • Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile birlikte Formula 1 Madrid Grand Prix'sine katıldı.
  • Vinicius Junior da sevgilisiyle Madrid GP'sine katıldı ve Arda Güler çiftine göre daha iddialı kıyafetler tercih etti.
  • İki çiftin kıyafetleri İspanyol kamuoyunda karşılaştırıldı ve tarz farkı üzerinden kıyaslamalar yapıldı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile birlikte Formula 1 Madrid Grand Prix'sine katıldı. Organizasyonda çiftin gösterişten uzak ve birbiriyle uyumlu kıyafetleri dikkat çekti.

ARDA GÜLER VE DURU NAYMAN SADELİĞİ TERCİH ETTİ

Arda Güler ve Duru Nayman, organizasyonda sade bir tarzla görüntülendi. Çiftin tercihleri, etkinlikte yer alan Real Madrid'in bir diğer yıldızı Vinicius Junior ve sevgilisinin kıyafetleriyle karşılaştırıldı.

VINICIUS DA SEVGİLİSİYLE KATILDI

Vinicius Junior ise sevgilisiyle birlikte Madrid GP'sine daha iddialı kıyafetlerle katıldı. İki Real Madridli futbolcunun sevgilileriyle verdiği görüntüler arasındaki tarz farkı dikkatlerden kaçmadı.

"BİRİ ZENGİNMİŞ, DİĞERİ LOTOYU DÜN TUTTURMUŞ"

İki çifti karşılaştıran İspanyolların yaptığı, "Arda sanki hep zengin biriymiş gibi görünüyor. Vinicius ise sanki dün lotoyu kazanıp yeni zengin olmuş gibi" yorumu dikkat çekti.

"SADELİĞİN ZARAFETİ İLE BAYAĞILIĞIN ÇİRKİNLİĞİ"

İki çiftin görüntülerine ilişkin yapılan bir başka yorumda ise "Bir olayın iki basit görüntüsünde sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği" ifadeleri kullanıldı. Arda Güler ile Duru Nayman'ın sade tercihi öne çıkarılırken, iki çift arasındaki stil farkı üzerinden yapılan kıyaslama dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkadri sabancı:

herkezin kendi terciği, istiyen istediğini yapar kimse karışamaz yeterki işini layıkı ile yapsın.

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