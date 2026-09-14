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Verdikleri poz bomba! Filenin Sultanları'na yabancı damat mı geliyor?

Verdikleri poz bomba! Filenin Sultanları'na yabancı damat mı geliyor?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Derya Cebecioğlu'nun, Halkbank'a transfer olan Bulgar smaçör Denislav Bardarov ile yakınlaştığı iddia edildi. Cebecioğlu'nun Bulgaristan-Makedonya maçını tribünden takip etmesi ve maç sonunda Bardarov'u tebrik etmesi aşk söylentilerini güçlendirdi. İkiliden konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Derya Cebecioğlu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Milli voleybolcunun, bu sezon Halkbank'a transfer olan Bulgar smaçör Denislav Bardarov ile yakınlaştığı öne sürüldü.

MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Derya Cebecioğlu'nun geçtiğimiz gün oynanan Bulgaristan- Makedonya karşılaşmasını tribünden takip ettiği belirtildi. Cebecioğlu'nun Bardarov'un forma giydiği karşılaşmayı yerinden izlemesi, ikili hakkındaki aşk iddialarını beraberinde getirdi.

MAÇ SONUNDA TEBRİK ETTİ

Karşılaşmanın ardından Cebecioğlu'nun Bulgar smaçörü tebrik ettiği ifade edildi. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başlaması da dikkat çekti.

Cebecioğlu'nun maçı tribünden izlemesi, karşılaşmanın ardından Bardarov'u tebrik etmesi ve sosyal medyadaki karşılıklı takipleri aşk söylentilerinin kısa sürede gündeme gelmesine neden oldu. Taraflardan iddialara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBehlüldane :

Türkiyede damat kıtlığı mı var Demekki yabancıya meraklı

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