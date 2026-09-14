Haberler

Kahramanmaraş'ta ailesini evde rehin alan şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta ailesini evde rehin alan şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta aile üyelerini rehin alan zanlı, polis ekiplerinin eve düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta aile üyelerini rehin alan zanlı, polis ekiplerinin eve düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'nde şizofreni hastası olduğu öne sürülen A.G'nin annesi, eşi ve çocuğunu evde rehin aldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uzun süre ikna etmeye çalıştıkları A.G'den sonuç alamayan özel harekat polisleri kapıyı koçbaşıyla kırarak eve girdi.

Polis ekipleri, A.G'nin annesi, eşi ve çocuğunu evden çıkararak güvenli bölgeye aldı. Kendini bir odaya kilitleyen A.G. ise ekiplerin ikna çalışmasının ardından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen A.G buradaki işlemlerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Aile üyeleri ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Milyonlarca çalışanı kara kara düşündüren kesinti planı iptal edildi

Milyonlarca çalışanı kara kara düşündüren kesinti planı iptal edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahipleri dikkat! 423 bin lira ödemeyen yola çıkamayacak

Araç sahipleri dikkat! 423 bin lira ödemeyen yola çıkamayacak
Kırsalda tek başına yürüyordu! Bir anda karşısına çıkınca tetiğe bastı

Kırsalda tek başına yürüyordu! Bir anda karşısına çıkınca tetiğe bastı
Gökhan Kırdar yine sahaya indi, herkes onu konuştu

Dün gece yine herkes onu konuştu!
Çorum’da kene ısırması sonucu rahatsızlanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

Kene kabusu bir can daha aldı! 64 yaşındaki kadın kurtarılamadı
Bursa'da tepki çeken görüntü! Kucağındaki kediyi kafasından tutup yere vurdu

Kucağındaki kediye yaptığı kamerada! Mahalleli ayaklandı
Girit açıklarında göçmen teknesi battı: 1 ölü, 25 kayıp, 51 kişi kurtarıldı

Girit açıklarında göçmen teknesi battı! 25 kişi kayıp
Akaryakıt zammı Suriye'yi ayağa kaldırdı! Petrol tankerlerini durdurdular

Suriye'de zam isyanı! Yollar kapatıldı, petrol tankerleri durduruldu