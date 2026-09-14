Kahramanmaraş'ta ailesini evde rehin alan şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta aile üyelerini rehin alan zanlı, polis ekiplerinin eve düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'nde şizofreni hastası olduğu öne sürülen A.G'nin annesi, eşi ve çocuğunu evde rehin aldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uzun süre ikna etmeye çalıştıkları A.G'den sonuç alamayan özel harekat polisleri kapıyı koçbaşıyla kırarak eve girdi.

Polis ekipleri, A.G'nin annesi, eşi ve çocuğunu evden çıkararak güvenli bölgeye aldı. Kendini bir odaya kilitleyen A.G. ise ekiplerin ikna çalışmasının ardından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen A.G buradaki işlemlerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Aile üyeleri ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA