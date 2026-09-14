AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş

Yeni Parti Milletvekilleri Mahmut Tanal, Bülent Tezcan ve Yüksel Taşkın’ın Konya’da ziyaret ettiği bir kafede vatandaşların ilgisizliği dikkat çekti. Mahmut Tanal’ın "Bize sorusu olan var mı?" sorusuna kafedekilerden herhangi bir yanıt gelmedi.

Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, saha çalışmaları kapsamında Konya’da bir kafeyi ziyaret etti.

KAFEDEKİ VATANDAŞLARDAN YANIT GELMEDİ

Milletvekillerinin müşteri ve vatandaşlarla temas kurmaya çalıştığı ziyaret esnasında kafede bulunan grubun tepkisizliği dikkat çekti. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın ortamdaki sessizlik üzerine vatandaşlara yönelttiği "Bize sorusu olan var mı?" sorusu cevapsız kaldı. Kafedekilerin sessizliğini koruması üzerine yaşanan o anlar sosyal medyada da yer buldu.

Kaynak: Haberler.com