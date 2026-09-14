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AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş

AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş Haber Videosunu İzle
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
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Yeni Parti Milletvekilleri Mahmut Tanal, Bülent Tezcan ve Yüksel Taşkın’ın Konya’da bir kafeye yaptığı ziyaret esnasında vatandaşların tepkisiz kalması dikkat çekti. Mahmut Tanal’ın masalara yönelttiği "Bize sorusu olan var mı?" sorusunun yanıtsız kaldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yeni Parti Milletvekilleri Mahmut Tanal, Bülent Tezcan ve Yüksel Taşkın’ın Konya’da ziyaret ettiği bir kafede vatandaşların ilgisizliği dikkat çekti. Mahmut Tanal’ın "Bize sorusu olan var mı?" sorusuna kafedekilerden herhangi bir yanıt gelmedi.

Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, saha çalışmaları kapsamında Konya’da bir kafeyi ziyaret etti.

KAFEDEKİ VATANDAŞLARDAN YANIT GELMEDİ

Milletvekillerinin müşteri ve vatandaşlarla temas kurmaya çalıştığı ziyaret esnasında kafede bulunan grubun tepkisizliği dikkat çekti. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın ortamdaki sessizlik üzerine vatandaşlara yönelttiği "Bize sorusu olan var mı?" sorusu cevapsız kaldı. Kafedekilerin sessizliğini koruması üzerine yaşanan o anlar sosyal medyada da yer buldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıosman kara:

Keşke Ak partili vekillerde çarşı pazara inselerde bize sorusu olan varmı diye sorsalar?

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Haber YorumlarıSami İşgören:

60 yaşına geldim şimdiye kadar diyolok,iletişim hep kopuktu bu saatten sonra kopukluğun gşderilmeyeceğini kendide biliyo kopuk.

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Haber Yorumlarımehmet:

halk siyasilerden bıktı.

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Haber YorumlarıOnur Yener:

Kimsenin şikinde değilsiniz, anlamadınız mı...

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