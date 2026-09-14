Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi
Antalya'nın Finike-Kumluca kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, 24 yaşındaki sağlık çalışanı Ahsengül İnce yaşamını yitirdi. Aracı kullanan kardeşi İsmail Can İnce ise ağır yaralı olarak yoğun bakıma alındı.
- Antalya'da Finike-Kumluca kara yolunda bir otomobilin ağaca çarpması sonucu 24 yaşındaki sağlık çalışanı Ahsengül İnce hayatını kaybetti.
- Kazada ağır yaralanan sürücü İsmail Can İnce, Antalya'daki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
- Kumluca ilçesindeki özel bir hastanede sağlık personeli olarak görev yapan Ahsengül İnce'nin cenazesi bugün toprağa verilecek.
Antalya'da otomobilin ağaca çarptığı kazada sağlık çalışanı Ahsengül İnce (24) hayatını kaybetti, kardeşi sürücü İsmail Can İnce ağır yaralandı.
KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ AĞACA ÇARPTI
Kaza, dün akşam saatlerinde Finike- Kumluca kara yolunun Deniz Yolu mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde olan otomobil, sürücüsü İsmail Can İnce'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kenardaki ağaca şiddetli bir şekilde çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ABLA OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ, KARDEŞİ YOĞUN BAKIMDA
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, araçta yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Ahsengül İnce'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü İsmail Can İnce ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Antalya'daki bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
GENÇ SAĞLIK ÇALIŞANI BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Kazada yaşamını yitiren Ahsengül İnce'nin, Kumluca ilçesindeki özel bir hastanede sağlık personeli olarak görev yaptığı öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden sağlık çalışanının cenazesinin bugün düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.