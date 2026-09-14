Bursaspor tribünlerinde tüyleri diken diken eden anlar! Gökhan Kırdar'la "Cendere" şovu
+4 sitede yayında
Güncelleme:
Bursaspor ile Esenler Erokspor'un 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada tribünler unutulmaz anlara sahne oldu. "Cendere" eserinin sanatçısı Gökhan Kırdar, Bursaspor taraftarlarıyla birlikte eseri seslendirdi. Binlerce taraftarın eşlik ettiği performans stadyumda etkileyici görüntüler oluşturdu.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor, Esenler Erokspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlı ekip, iki kez öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
GÖKHAN KIRDAR'LA "CENDERE" ŞOVU
Karşılaşmada skor kadar tribünlerde yaşanan anlar da dikkat çekti. "Cendere" eseriyle hafızalara kazınan Gökhan Kırdar, Bursaspor taraftarlarıyla birlikte performans sergiledi.
TRİBÜNLER HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK ETTİ
Bursaspor taraftarlarının Gökhan Kırdar'a hep bir ağızdan eşlik etmesiyle stadyumda dikkat çeken anlar yaşandı. "Cendere" performansı karşılaşmanın en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.