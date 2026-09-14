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Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı

Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı Haber Videosunu İzle
Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı
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Parkta çimlerin üzerinde güneşlenen bir kadın, tanımadığı bir adam tarafından cep telefonuyla fotoğraflandı. Kadının bulunduğu yöne telefonunu doğrultarak fotoğraf çeken adam, kısa süre sonra arkasını dönerek hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı.

Parkta çimlerin üzerinde uzanarak güneşlenen bir kadın, çevrede bulunan bir kişinin dikkatini çekti. Yaya yolunda duran adam, cep telefonunu çıkararak kadının bulunduğu yöne doğrulttu.

KADININ FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Adam, telefonunu iki eliyle tutarak bir süre kadının bulunduğu noktaya yöneltti ve fotoğrafını çekti. Kadının ise bu sırada çimlerin üzerinde uzanmaya devam ettiği görüldü.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YÜRÜMEYE BAŞLADI

Fotoğrafı çektikten sonra telefonunu indiren adam, arkasını dönerek hiçbir şey olmamış gibi yürümeye başladı. Bir süre sonra da bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: Haberler.com
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