Haberler

Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te kayıtlar başladı

Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te kayıtlar başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026-DGS ile üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt süreci bugün başladı. e-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 16 Eylül saat 23.59'a kadar yapılabilecek, üniversitelere şahsen kayıt işlemleri ise 18 Eylül'e kadar devam edecek.

  • 2026 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere kayıt süreci başladı.
  • Elektronik kayıt hakkı bulunan adaylar e-Devlet üzerinden 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında kayıt yapabilecek, sistem 16 Eylül saat 23.59'da kapanacak.
  • Üniversitelere şahsen kayıt işlemleri 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere kayıt süreci başladı. Bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adaylar, kayıtlarını elektronik ortamda veya ilgili üniversitelere başvurarak gerçekleştirebilecek.

E-DEVLET'TE KAYITLAR 16 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Elektronik kayıt hakkı bulunan adaylar, 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Elektronik kayıt sistemi 16 Eylül saat 23.59'da kapanacak.

Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Üniversite e-Kayıt” hizmeti üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

ŞAHSEN KAYIT İÇİN SON GÜN 18 EYLÜL

Elektronik kayıt yerine üniversitelerine başvuracak adaylar için kayıt işlemleri ise 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adayların yerleştirildikleri üniversitelerin kayıt için talep ettiği belge ve diğer şartları ayrıca kontrol etmeleri gerekiyor.

Elektronik kaydını başarıyla tamamlayan adayların da üniversitelerinin ders kaydı ve diğer işlemlere ilişkin duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

Kaynak: Haberler.com
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru

10 bin TL'ye kiralık konut! Başvurular başladı, işte aranan şartlar

Altın için tehlike çanları çalıyor

Altın için tehlike çanları çalıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ankara’da deniz mi vardı?' sözü gerçek oldu: 66 milyon yıllık fosil bulundu

Ankara’nın altında 66 milyon yıllık sır! İz bulundu
Gökhan Kırdar yine sahaya indi, herkes onu konuştu

Dün gece yine herkes onu konuştu!
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
E-ticaret devi Amazon, ölümlü uçak kazası sonrası kargo firmasıyla operasyonlarını durdurdu

E-ticaret devi, ölümlü kaza sonrası operasyonlarını durdurdu
İstanbul Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçağın iki lastiği patladı

İstanbul Havalimanı'nda korku dolu dakikalar
Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı

Asıl mesleğini duyanlar inanamıyor!
Balkonda sopalı dehşet kamerada! Genç kadının elinde sadece çarşaf vardı

Kadına sopalı dehşet kamerada! Çığlıkları böyle yankılandı