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Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi

Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi
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Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan’ın İstanbul’da gözaltına alınan eşi Çağla Öz, Van’daki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli şekilde adliyeye sevk edildi.

Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz, Van'daki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli şekilde adliyeye sevk edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz hakkında da işlem başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan Çağla Öz, dün sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Van'a getirilmişti.

Van Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Çağla Öz, sabah saatlerinde elleri kelepçeli şekilde adliyeye getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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