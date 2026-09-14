Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu senaristlerinin ifadeye çağrılmasıyla birlikte, dizide yer alan bir aracın plakası sosyal medyanın odağına yerleşti. Tam da bu süreçte, yapımın eski yönetmeni Osman Sınav'ın geçmişte yaptığı üstü kapalı ve gizemli açıklama yeniden gündeme gelerek kafaları karıştırdı.

"BU BENİMLE SIR OLARAK MEZARA GİDECEK"

20 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybeden Osman Sınav, katıldığı bir programda "Kurtlar Vadisi’nin yönetmenliğini neden bıraktınız?" sorusuna "Bu soruya hiç cevap vermedim. Bu benimle sır olarak gidecek" yanıtını vermişti.

ÇARPICI DETAYLAR VAR

Öte yandan derinleştirilen soruşturmada, dizide yer alan bazı sembolik mesaj iddiaları da konuşulmaya başlandı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 79. bölümünde Memati ve Kazım karakterlerinin kullandığı 34 FG 7061 plakalı araca dikkat çekildi. Plakada yer alan “FG” harflerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i, “7061” sayısının ise tersten okunduğunda 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi gününü (16.07) simgelediği öne sürüldü.

ŞÜPHELİ ZAMANLAMA

Soruşturmanın odağındaki bir diğer unsur ise Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde bulunduğu dönemde dizide "Kazım Kaşifoğlu" adıyla işlenen karakter ile gerçek hayattaki olaylar arasındaki zamanlama dikkat çekti.