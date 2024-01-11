Chp, 242 Yeni Belediye Başkan Adayını Daha Belirledi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi toplantısında 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı. Yücel, "Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, mevcut Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar olarak belirlenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, yine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu olarak karar altına alınmıştır. Eskişehir'de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'e büyük hizmetler verdi. Eskişehir'e büyük katkı koydu ve Eskişehir'in bir marka şehri olması konusunda çok büyük hizmetleri oldu. Bugün PM'mizin almış olduğu kararla bu görevi, bu bayrağı, belediye başkan adayımız olarak Sayın Ayşe Ünlüce'ye devrediyor ve Ayşe Ünlüce'nin Eskişehir'in Büyükşehir belediye başkan adayımız olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, mevcut başkanımız Sayın Lütfü Savaş olarak belirlenmiştir. Yine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, bir kadın arkadaşımız, siyasette emeği olan başarılı bir arkadaşımız, geçmiş dönem milletvekilliğimizi yaptı; Sayın Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olarak belirlenmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımıza da yine tek partimize hem de Tekirdağ'a vermiş olduğu, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

CHP bugün, toplam 11 saat süren MYK ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından 31 Mart yerel seçimleri için 242 seçim çevresindeki belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısının ardından CHP Genel Merkez'de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"DOĞRU, TARAFSIZ VE ŞEFFAF BİLGİYE ULAŞABİLMEMİZDE EMEĞİ OLAN HER KADEMEDEKİ BASIN MENSUBUNUN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN"

"Öncelikle tüm baskı ve yıldırma politikalarına rağmen siz basın emekçilerimizin, mesleğinizi ifa edebilmek için yaptığınız fedakarlıkların farkındayız. Hukuk güvenliğinin derinden sarsıldığı bu siyasal ortamda gazetecilik yapma cesaretinizden dolayı sizler başta olmak üzere tüm basın emekçilerimizi kutluyoruz. Hem bu cesareti gösterip hem de büyük ekonomik zorluklar çektiğinizi biliyoruz. Verdiğimiz demokrasi mücadelesinin sizler için de olduğunu bilmenizi isterim. Doğru, tarafsız ve şeffaf bilgiye ulaşabilmemizde emeği olan her kademedeki basın mensubunun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

"BUGÜN BELİRLEDİĞİMİZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARIMIZIN 23'Ü KADIN"

Saatin çok ilerlemiş olması nedeniyle gündeme ilişkin değerlendirmelerimizi yarın düzenleyeceğimiz ayrı bir toplantıda sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız. Bugün PM toplantımızda belirlediğimiz belediye başkan adaylarımızı sizlerle paylaşmakla yetineceğiz. PM toplantımız az önce sonuçlandı. ve bugün toplam 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarımızı belirledik. 6'sı büyükşehir belediyesi, 15 il belediyesi, 189 ilçe belediyesi ve 33 belde belediyesi olmak üzere 242 seçim çevresi. Bugün belirlediğimiz belediye başkan adaylarımızın 23'ü kadın. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde bir iddia ortaya koyduk. Kadının siyasetteki, toplumdaki, hayatın her alanındaki sorumluluklarını hayata geçirecek görevler alması, daha aktif olması ve eşit temsilin öncelikle CHP siyasetiyle birlikte tüm Türkiye'ye yayılması için bir irade ortaya koyacağımızı vadettik ve bugünkü belediye başkan adaylarımızı belirlerken de bu hassasiyete dikkat ettik.

"ADANA ADAYIMIZ ZEYDAN KAARALAR, AYDIN ADAYIMIZ ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, ESKİŞEHİR ADAYIMIZ AYŞE ÜNLÜCE, HATAY ADAYIMIZ LÜTFÜ SAVAŞ, TEKİRDAĞ CANDAN YÜCEER"

Bugün parti meclisi toplantımızda adaylaşan büyükşehir belediye başkan adaylarını sizlerle paylaşıyorum: Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, mevcut Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar olarak belirlenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, yine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu olarak karar altına alınmıştır. Eskişehir'de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'e büyük hizmetler verdi. Eskişehir'e büyük katkı koydu ve Eskişehir'in bir marka şehri olması konusunda çok büyük hizmetleri oldu. Bugün PM'mizin almış olduğu kararla bu görevi, bu bayrağı, belediye başkan adayımız olarak Sayın Ayşe Ünlüce'ye devrediyor ve Ayşe Ünlüce'nin Eskişehir'in Büyükşehir belediye başkan adayımız olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, mevcut başkanımız Sayın Lütfü Savaş olarak belirlenmiştir. Yine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, bir kadın arkadaşımız, siyasette emeği olan başarılı bir arkadaşımız, geçmiş dönem milletvekilliğimizi yaptı; Sayın Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olarak belirlenmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımıza da yine tek partimize hem de Tekirdağ'a vermiş olduğu, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.

"AFYON BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZ BURCU KÖKSAL OLARAK BELİRLENMİŞTİR"

İl belediye başkan adaylarımıza geçecek olursak; Afyon Belediye Başkan Adayımız, Afyon Milletvekilimiz ve TBMM Grup Başkanvekilimiz Sayın Burcu Köksal olarak belirlenmiştir. Afyon ilimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Artvin Belediye Başkan Adayımız, Sayın Bilgehan Erdem. Bilecek Belediye Başkan Adayımız, Sayın Melek Mızrak Subaşı. Çankırı Belediye Başkan Adayımız, Sayın İlhan Tekin. Giresun Belediye Başkan Adayımız, Sayın Fuat Köse. Kırklareli Belediye Başkanımız, Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu olarak PM'mizde adaylaşmışlardır. Kilis Belediye Başkan Adayımız, Sayın Hakan Bilecan. Niğde Belediye Başkan Adayımız, Sayın Hulusi Özen. Osmaniye Belediye Başkan Adayımız, Sayın Serkan Karayiğit olarak PM'mizin kararıyla belirlenmiştir ve adaylaşmışlardır. Sinop Belediye Başkan Adayımız, Sayın Mehmet Gürbüz. Tunceli Belediye Başkan Adayımız, Sayın Ali Mustafa Çelik. Uşak Belediye Başkan Adayımız, yine geçmiş dönemde milletvekilliğimizi yapan Uşak Milletvekilimiz Sayın Özkan Yalım olarak PM'mizde karar altına alınmıştır. Yalova Belediye Başkan Adayımız, Sayın Mehmet Gürer. Yozgat Belediye Başkan Adayımız, Sayın Özkan Şengül ve Zonguldak Belediye Başkan Adayımız Sayın Tahsin Erdem PM'mizin kararıyla adaylaşmışlardır."

"ERDAL BEŞİKÇİOĞLU ADAYLAŞMIŞTIR. HERHANGİ BİR KRİZ SÖZKONUSU DEĞİLDİR"

Yücel, "Ankara Etimesgut Belediye Başkan adaylığı için sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun adı onaylandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile de bu isimden dolayı bir kriz yaşandığı hatta Mansur Yavaş'ın kendi ekibiyle toplantı yaptığı iddia edildi. Mansur Yavaş ile bir kontağınız oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır, doğrudur. Herhangi bir kriz sözkonusu değildir. Birçok ilçemizde birden fazla aday adayı, çeşitli iddialarla aday adayı olmuşlardır. Ama bugün belirlenen 242 adayımız ve geçmişte PM toplantılarında belirlediğimiz adaylarımız, MYK'mızın, PM'mizin süzgecinden geçerek örgütlerimizin görüşleri alınarak, örgütlerde görevlendirilen, illerde ve ilçelerde, seçim çevrelerinde görevlendirilen heyetlerin yaptıkları inceleme, saha çalışmaları, kamuoyu yoklamaları sonucunda belirlenmiş ve PM kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır. Dolayısıyla herhangi bir kriz söz konusu değil ama başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. Neticede bu görev bir kişiye tevdi ediliyor. ve PM'miz kararıyla Sayın Erdal Beşikçioğlu adaylığa uygun görülmüştür."

"MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZ, VAHAP SEÇER"

Yücel, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Sayın Muhittin Böcek'in adı geçtiği öğrenildi Böcek'in durumunun ileri bir tarihe ertelendiği söyleniyor. Neler söylersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, Antalya'nın bir kısım merkez ilçeleriyle birlikte değerlendirilecek olduğundan bugün, PM'mizde gündeme alınmadı. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta yapacağımız PM toplantımızda gündeme geleceğini düşünüyorum. Bunun başka bir sebebi yok."

Yücel, "Mersin'de mevcut Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in yeniden aday gösterildiği söyleniyordu. İsmi kesinleşti mi" sorusuna "Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, Sayın Vahap Seçer" yanıtını verdi.

Yücel, "Toplantınız devam ederken birtakım gerginlikler, birtakım seslerin yükseldiği anlar oldu. Bunun için herhangi bir açıklamanız olur mu" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bizim herhangi bir gerginliğimiz yok. PM'miz gayet keyifli, gayet demokratik bir ortamda gerçekleşti. ve kararlarımız parti tüzüğümüzde, parti teamüllerimize, geleneklerine uygun bir şekilde alındı. Mersin Milletvekilimiz, PM salonuna girerek görüşlerini ifade etmek istedi. Biz de uygun bir şekilde kendisini dışarı davet ettik. Olay buna ibarettir."