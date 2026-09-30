73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ağaçtan düşen 73 yaşındaki kadın yaralandı.

CEVİZ TOPLAMAK İSTERKEN DÜŞTÜ

Olay, ilçeye bağlı Aşağıyakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan A.T., ceviz toplamak amacıyla ağaca çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden yaşlı kadın, ağaçtan yere düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından A.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA