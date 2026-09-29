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Aziz Yıldırım ve Jan Vesely, yıllar sonra bir arada

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Aziz Yıldırım ve Jan Vesely, yıllar sonra bir arada
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Profesyonel basketbol kariyerini noktalandıran Çekyalı sporcu Jan Vesely için Fenerbahçe-Bayern Münih maçı öncesi özel veda seremonisi düzenlendi. Vesely, maç öncesinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile hasret giderdi.

  • Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Jan Vesely, emekli oldu.
  • Fenerbahçe - Bayern Münih maçı öncesi Vesely için veda seremonisi düzenlendi ve özel tasarlanan forma kendisine takdim edildi.
  • Vesely, 2014-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi; bir Euroleague şampiyonluğu, 4 Türkiye Ligi şampiyonluğu kazandı ve 2019'da Euroleague MVP'si seçildi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Jan Vesely, emekli oldu. 

VESELY'E VEDA SEREMONİSİ

Euroleague 2. haftasında Fenerbahçe - Bayern Münih maçı öncesi sarı-lacivertliler, Çekyalı oyuncu için veda seremonisi düzenledi. Müsabakadan önce Vesely'nin emekliliği için özel tasarlanan forma Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Derya Yannier ve Takım Menajeri Cenk Renda tarafından kendisine takdim edildi.

''UÇALIM VESELY!''

Vesely'nin Fenerbahçe formasıyla beraber oynadığı sporcuların kendisine mesaj gönderdiği video da dev ekranda izletildi. Sarı-lacivertli taraftarlar da Çekyalı oyuncu için özel bestelenen "Jan Vesely, uçalım Vesely, smacı basmadan duramıyorum" tezahüratıyla Vesely'ye veda etti.

AZİZ YILDIRIM İLE BİR ARADA

Çek pivot Vesely, veda seremonisinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la da bir araya geldi. İkili arasında samimi görüntüler oluştu. 

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2014-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Jan Vesely, bir Euroleague şampiyonluğu ve 4 Türkiye Ligi şampiyonluğu kazandı. Başarılı oyuncu ayrıca 2019 yılında Euroleague MVP'si seçildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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