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Gugeshashvili kendi taraftarlarına meydan okumanın bedelini ağır ödüyor

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Gugeshashvili kendi taraftarlarına meydan okumanın bedelini ağır ödüyor
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Göztepe'de disiplinsizlik nedeniyle kadro dışı bırakılan kaleci Luka Gugeshashvili'ye 4. haftanın ardından hala af çıkmadı. Gürcü eldivenin affedilmemesi nedeniyle Göztepe kalesini genç yetenek Arda Özçimen devraldı.

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de 4. hafta sonunda disiplinlik olan ve kadro dışı bırakılan kaleci Luka Gugeshashvili'ye af çıkmadı. 

TARAFTARLARI KARŞISINA ALMIŞTI

Göztepe'nin evinde 4-2 kaybettiği Gaziantep Futbol Kulübü maçının ilk yarısında 4 gol birden yiyen ve taraftarın sert protestosuna maruz kalan Gugeshashvili, sanal medyasından taraftara yönelik yaptığı açıklamaların ardından büyük tepki gördü.

GUGESHASHVILI'YE AF YOK

Göztepe yönetimi ise Gürcü eldivenin kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Aradan geçen 3 haftaya rağmen sarı-kırmızılılar geri adım atmadı ve Gugeshashvili'yi affetmedi. Yaz döneminde Yunanistan temsilcisi Paok'tan kiralık olarak kadroya dahil olan 27 yaşındaki kaleci ile devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Gugeshashvili'nin kadro dışı kalmasının ardından Göztepe kalesini altyapıdan yetişen Arda Özçimen devraldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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