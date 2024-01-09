11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat cezaevine geri gönderildi

Kara para aklama suçundan tutuklan Dilan Polat'ın, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıkarılıp 11 gündür İstanbul Bakırköy'de bulunan Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıkması sonrası Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Polat'ın önceki gün taburcu edilip yeniden cezaevine gönderildiği bildirilerek, "Tutuklu Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği ve adı geçene ayrıcalık tanındığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amaçlıdır." ifadeleri kullanıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, tutuklu Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği ve kendisine ayrıcalık tanındığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Polat'ın "11 gündür hastanede olduğuna" ve "yılbaşını ailesiyle birlikte geçirdiğine" ilişkin haberler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada, Polat'ın rahatsızlığı dolayısıyla 5 Kasım 2023'ten sonra müteaddit defalar sağlık kuruluşlarına sevk edildiği ifade edildi.

DİLAN POLAT TABURCU EDİLİP CEZAEVİNE GERİ GÖNDERİLDİ

Polat'ın 15 Aralık 2023'te hastalık gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi tarafından verilen sağlık kurulu raporuna istinaden, 29 Aralık 2023'te Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine sevk edildiğine işaret edilen açıklamada, muayene sonucunda Polat'ın aynı gün hastaneye yatırıldığı ve tedavisinin tamamlanması üzerine dün taburcu edilerek ceza infaz kurumuna alındığı kaydedildi.

"YILBAŞINI AİLESİYLE GEÇİRMEDİ"

Polat'ın hastanede kaldığı sürede Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 83. maddesi hükmü gereği, ailesiyle bir defaya mahsus olarak 5 Ocak 2024'te kapalı görüşme yaptığı aktarılan açıklamada, "Tutuklu Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği ve adı geçene ayrıcalık tanındığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amaçlıdır." denildi.

NE OLMUŞTU?

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın, 28 Aralık'ta Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği ve 11 gündür hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

DİLAN POLAT OPERASYONU

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.