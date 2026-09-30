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Yeşim Salkım'dan manidar paylaşım: Allah'ım, sen konuyu biliyorsun, ağlatıp da güldüren daha olmadı bu dünyada

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Yeşim Salkım, herhangi bir isim vermeden yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. “Allah'ım, sen konuyu biliyorsun” diyen ünlü şarkıcı, “Ağlatıp da güldüren daha olmadı bu dünyada. Bana, beni üzen herkesi tek tek gösterdin ve devam ediyorsun. Şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

  • Yeşim Salkım, sosyal medya paylaşımında "Allah'ım, sen konuyu biliyorsun. Ağlatıp da güldüren daha olmadı bu dünyada. Bana, beni üzen herkesi tek tek gösterdin ve devam ediyorsun. Şükürler olsun" ifadelerini kullandı.
  • Salkım paylaşımında kendisini üzen kişilerin adını vermedi.
  • Salkım'ın sözlerinin belirli bir kişiye ya da yakın zamanda yaşanan bir gelişmeye yönelik olup olmadığı bilinmiyor.

Yeşim Salkım, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Zaman zaman yaşadıkları ve hayatına ilişkin düşüncelerini takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, bu kez herhangi bir isim vermeden dikkat çeken ifadeler kullandı.

Salkım'ın paylaşımında özellikle kendisini geçmişte üzen kişilere yönelik sözleri öne çıktı. Yaşadıklarının ardından şükrettiğini belirten şarkıcı, kendisini üzen insanların zaman içerisinde karşısına çıktığını ifade etti.

"ALLAH'IM, SEN KONUYU BİLİYORSUN"

Yeşim Salkım, paylaşımına “Allah'ım, sen konuyu biliyorsun” sözleriyle başladı. Ünlü şarkıcı, mesajının devamında yaşadığı hayal kırıklıklarına ve kendisini üzen kişilere göndermede bulundu.

Salkım paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Allah'ım, sen konuyu biliyorsun. Ağlatıp da güldüren daha olmadı bu dünyada. Bana, beni üzen herkesi tek tek gösterdin ve devam ediyorsun. Şükürler olsun.”

İSİM VERMEDİ

Salkım'ın sözlerinde herhangi bir kişinin adını vermemesi de dikkat çekti. Kendisini üzen kişilerin kim olduğuna ilişkin ayrıntıya girmeyen şarkıcı, yaşananların zaman içerisinde karşısına çıktığını ifade etmekle yetindi.

Özellikle “Bana, beni üzen herkesi tek tek gösterdin” sözleri paylaşımın en dikkat çeken bölümlerinden biri olurken Salkım, mesajının sonunda “Şükürler olsun” ifadesini kullandı.

SON DÖNEMDE AÇIKLAMALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Yeşim Salkım, son dönemde geçmişte yaşadığı bazı olaylara ilişkin yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiriyor. Daha önce yıllar öncesine dayanan bazı konuları yeniden gündeme taşıyan şarkıcı, bu kez herhangi bir olay ya da kişinin adını doğrudan anmadan dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Salkım'ın son sözlerinin belirli bir kişiye ya da yakın zamanda yaşanan bir gelişmeye yönelik olup olmadığı ise bilinmiyor. Ünlü şarkıcı, paylaşımında bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

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