MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde

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Türk futbolunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan operasyonun yankıları sürerken, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yalnızca iki gün önce yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında Gündoğdu ve beraberindeki 6 şüpheli, 29 Eylül'de İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

OPERASYONDAN İKİ GÜN ÖNCE SÖYLEDİ

Fenerbahçe Kulübünün olağan mali ve idari genel kurul toplantısı, 27 Eylül Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kürsüye çıkarak Fenerbahçe'nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camiaya birlik çağrısı yaptığı bölümde dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BİR SESSİZLİĞİN DE DERİNLİĞİ VARDIR"

Yıldırım, kendisinin neden sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere şu sözlerle karşılık verdi:

"Aziz Yıldırım niye bağırmıyor, niye çağırmıyor diyorlar. Bir sessizliğin de derinliği vardır. O derinliği göremezseniz hiçbir şey anlayamazsınız."

Yıldırım'ın 27 Eylül'deki genel kurulda söylediği bu sözler, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun iki gün sonra gözaltına alınmasının ardından yeniden gündeme taşındı.