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MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde

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MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın operasyondan iki gün önce genel kurulda kullandığı sözler yeniden dikkat çekti. Yıldırım, "Aziz Yıldırım niye bağırmıyor, niye çağırmıyor diyorlar. Bir sessizliğin de derinliği vardır. O derinliği göremezseniz hiçbir şey anlayamazsınız" demişti.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli, 29 Eylül'de İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
  • Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 27 Eylül'deki olağan mali ve idari genel kurul toplantısında kendisine yönelik sessizlik eleştirilerine "Bir sessizliğin de derinliği vardır. O derinliği göremezseniz hiçbir şey anlayamazsınız" sözleriyle karşılık verdi.
  • Aziz Yıldırım'ın 27 Eylül'deki genel kurulda söylediği sözler, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun iki gün sonra gözaltına alınmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Türk futbolunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan operasyonun yankıları sürerken, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yalnızca iki gün önce yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında Gündoğdu ve beraberindeki 6 şüpheli, 29 Eylül'de İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

OPERASYONDAN İKİ GÜN ÖNCE SÖYLEDİ

Fenerbahçe Kulübünün olağan mali ve idari genel kurul toplantısı, 27 Eylül Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kürsüye çıkarak Fenerbahçe'nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camiaya birlik çağrısı yaptığı bölümde dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BİR SESSİZLİĞİN DE DERİNLİĞİ VARDIR"

Yıldırım, kendisinin neden sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere şu sözlerle karşılık verdi:

"Aziz Yıldırım niye bağırmıyor, niye çağırmıyor diyorlar. Bir sessizliğin de derinliği vardır. O derinliği göremezseniz hiçbir şey anlayamazsınız."

Yıldırım'ın 27 Eylül'deki genel kurulda söylediği bu sözler, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun iki gün sonra gözaltına alınmasının ardından yeniden gündeme taşındı. 

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

En çok penaltı alan takım Fenerbahçe, rakibine en çok kırmızı çıkan Fenerbahçe hakkı yenen yine Fenerbahçe yersen tabi

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Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Düşünsenize geçen sene Talisca ilk beş hafta da iki penaltı kaçırdı sonra kendisini affettirecek iki penaltı golü daha attı yuh artık

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yanıt1

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