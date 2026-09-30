CHP İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti

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CHP'de taşlar yeniden yerinden oynuyor. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ile Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK toplantısında parti içindeki disiplin süreçleri ve bazı isimlerin ihracına ilişkin talepler de ele alındı.

ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI İÇİN KESİN İHRAÇ TALEBİ

Toplantının ardından alınan karar doğrultusunda Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, CHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı

Üç belediye başkanı hakkında başlatılan disiplin sürecinin, parti yönetiminin son dönemde yürüttüğü iç değerlendirmelerin ardından geldiği belirtildi. İhraç talebine ilişkin nihai kararın ilgili disiplin kurullarının değerlendirmesinin ardından verilmesi bekleniyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin

Üç isim de 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul'daki belediye başkanları olarak göreve gelmişti.

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu

KADIKÖY 32 YILDIR CHP'DE

Kadıköy Belediyesi'nde 1994 yılında başlayan CHP yönetimi, 2026 yılı itibarıyla 32 yıldır kesintisiz şekilde devam ediyordu. Selami Öztürk ile başlayan CHP döneminin ardından Aykurt Nuhoğlu, Şerdil Dara Odabaşı ve son olarak Mesut Kösedağı belediye başkanlığı görevini üstlendi.

Sarıyer'de CHP yönetimi 2009 yılında başladı. Şükrü Genç'in 2009 yerel seçimlerini kazanmasıyla başlayan CHP dönemi, 2024 seçimlerinde Mustafa Oktay Aksu'nun seçilmesiyle devam etti.

Sancaktepe ise sadece 2.5 yıllık bir geçmişe sahip. 2009'da ilçe statüsüne kavuşan Sancaktepe, uzun yıllar AK Parti tarafından yönetildikten sonra 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'ye geçmişti.