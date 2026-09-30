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Hatay Erzin'de husumetlisini silahla vuran şüpheli tutuklandı, şahıs kurtarılamadı

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Hatay Erzin'de husumetlisini silahla vuran şüpheli tutuklandı, şahıs kurtarılamadı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde önceki gün husumetlisine silahla ateş eden O.K., kameraya yansıyan görüntüler üzerine yakalanıp tutuklandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs hastanede kurtarılamazken, gün içinde defnedileceği öğrenildi.

Hatay'da husumetlisi tarafından sokak ortasında silahla vurulan şahıs kurtarılamadı.

Olay, önceki gün Erzin ilçesi kent merkezi Eseli Köprüsü üzerinde yaşandı. Sokak ortasında yaşanan kavgada O.K. isimli şahıs, yanındaki silahla husumetlisi Fatih Emre'ye kurşun yağdırdı. Kameraya yansıyan görüntüler üzerine polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Olayın faili O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı şahıs, hayat mücadelesini kaybetti. Şahsın gün içerisinde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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