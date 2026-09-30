Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı

Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından Polat, ifadesi alınmak üzere İstanbul Anadolu adliyesine getirildi. Polat, ifade işlemi sırasında fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sorgu kaldığı yerden devam etti. Dilan Polat, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
- Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.
- Dilan Polat, İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki savcılık ifadesi sırasında fenalaştı; sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sorguya devam edildi.
- Dilan Polat, hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında sosyal medyada paylaşılan bir görüntüdeki ifadeleri gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İFADE SIRASINDA FENALAŞTI
Gözaltı işlemlerinin ardından Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen Polat, savcılıktaki ifade işlemi sırasında fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sorgu kaldığı yerden devam etti.
ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ
Savcıya ifade veren Dilan Polat, hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
INSTAGRAM HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ
Dilan Polat'ın Instagram hesabına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine haziran ayında Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirilmişti. Kararın kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle alındığı bildirilmişti.
Polat çifti, korumaları ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle de gündeme gelmişti. Saldırının zanlıları yakalanarak tutuklanmıştı.