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TFF, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen yöneticileri açıkladı

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TFF, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen yöneticileri açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen yöneticileri açıkladı. Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Beşiktaş'tan 10 ve Trabzonspor'dan 13 kişi PFDK'ya sevk edildi.

TFF, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen idarecileri açıkladı. 

SON 5 YILDA BAHİS OYNAYAN İDARECİLER AÇIKLANDI

TFF'den yapılan açıklamada, ''Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.'' denildi. 

4 büyüklerden PFDK'ya sevk edilen isimler:

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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