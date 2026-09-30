Kimlik başvurusu yapmayınca ortaya çıktı! Artvin'de 30 yıldır kayıp Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği belirlendi, eşi tutuklandı

Kimlik başvurusu yapmayınca ortaya çıktı! Artvin'de 30 yıldır kayıp Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği belirlendi, eşi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yeni kimlik kartı başvurusu yapmaması üzerine başlatılan tahkikatta, 20 yıldır ormanlık alandaki bir mağarada tek başına yaşadığı belirlenen eşi Z.B. yakalanarak tutuklandı. Yer gösterme işleminde Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.
- Artvin'in Şavşat ilçesinde 30 yıldır kayıp olan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği belirlendi.
- Nigar Bilgin'in resmi nikahlı eşi Z.B. tutuklandı; kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ev hapsi kararı uygulandı.
- Z.B.'nin yaklaşık 20 yıldır köy dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığı ve yer gösterme işleminde Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarının bulunduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, JASAT'ın yıllardır haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayetini aydınlattığını açıkladı.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artvin'in Şavşat ilçesinde yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekiplerimizin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu cinayet aydınlatıldı ve zanlılar adalete teslim edildi" ifadelerine yer verdi.
YENİ KİMLİK BAŞVURUSU YAPMAYINCA İZİ SÜRÜLDÜ
Çiftçi, paylaşımının devamında şu bilgileri verdi: "Nigar Bilgin'in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine yapılan mahalli tahkikatta, yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, hakkında resmi bir kayıp başvurusunun bulunmadığı ve hiçbir dijital ayak izine rastlanmadığı belirlendi. Görüşmelerde ise resmi nikahlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldı. Araştırmalarını derinleştiren ekiplerimiz, Z.B.'nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti."
KEMİK VE KIYAFET PARÇALARI BULUNDU
Şüphelinin yapılan operasyonla yakalandığını belirten Çiftçi, "Zanlının kardeşlerinin beyanlarının ardından harekete geçen İlçe Jandarma ve JASAT ekiplerimiz, Z.B.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme işleminde, Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Katil zanlısı eş Z.B. tutuklandı. Kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı. Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder. JASAT ekiplerimizi, Artvin İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm jandarma personelimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.