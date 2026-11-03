Cevdet Yılmaz, İSEDAK 42. Bakanlar Toplantısı'nda Gazze'ye somut destek çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen Netanyahu yönetiminin her fırsatta sudan bahanelerle katliamlarına devam etmesi, ateşkesin bir sonraki aşamasına geçilememesi ve insani yardımların engellenmesi, Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları acıları her geçen gün daha da artırmaktadır. İslam dünyası olarak bu zulmün karşısında en güçlü şekilde durmalı ve somut adımlarla Gazze başta olmak üzere Filistin'e tüm imkanlarımızla destek olmalıyız." dedi.

Yılmaz, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda düzenlenen, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 42. Bakanlar Toplantısı'nın kapanış oturumuna başkanlık etti.

Oturumun sonunda yaptığı konuşmada Yılmaz, toplantının, verimli müzakerelerin ve samimi istişarelerin ardından başarıyla tamamlandığını söyledi.

İSEDAK platformunda gerçekleştirilen istişarelerde, ümmetin refah ve huzurunun artırılması, sahip olduğu potansiyelin harekete geçirilmesi ve karşılaşılan güçlüklerin yeni imkanlara dönüştürülmesi yönünde atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirten Yılmaz, ortak amaçların etrafında sergilenen bu güçlü irade ve kardeşlik anlayışının, ülkeler arasındaki dayanışmayı derinleştireceğine ve işbirliğini daha ileri bir seviyeye taşıyacağına inandığını ifade etti.

Yılmaz, Filistinlilerin maruz kaldığı zulüm ve Gazze'de devam eden soykırımın, bu toplantının da ortak gündemi olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen Netanyahu yönetiminin her fırsatta sudan bahanelerle katliamlarına devam etmesi, ateşkesin bir sonraki aşamasına geçilememesi ve insani yardımların engellenmesi, Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları acıları her geçen gün daha da artırmaktadır. İslam dünyası olarak bu zulmün karşısında en güçlü şekilde durmalı ve somut adımlarla Gazze başta olmak üzere Filistin'e tüm imkanlarımızla destek olmalıyız. İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde yaşanan jeopolitik gerilimlerin ve savaşların diplomasi imkanları ile aşılması yönündeki irade de toplantılarımızda teyit edilmiştir.

Bu yılki toplantımız kapsamında bir dizi özel etkinlik gerçekleştirdik. Toplumlarımızın temeli olan aile kurumunun dijital tehditlere karşı korunması, kültürel kodlarımızdan neşet eden değer temelli yaklaşımları güçlendirmemizi gerektiriyor. Bu sabah düzenlenen özel etkinlikte, bu konuda hazırlanan kapsamlı araştırma raporunun bulguları da ele alındı. Bir diğer özel etkinlikte ise geçtiğimiz yıl kararlaştırdığımız ve bu yıl uygulamaya koyduğumuz İSEDAK Suriye Programı kapsamında edinilen tecrübeler ve çıkarılan dersler paylaşıldı."

"İİT olarak topluluk içi ticaretimizi yüzde 25'e çıkarma hedefimiz var"

İş dünyasını bir araya getiren, geçen yıl ilki düzenlenen ve her yıl İSEDAK Bakanlar Oturumu marjında yapılması kararlaştırılan B57+ İş Liderleri Zirvesi'nin ikincisinin de başarıyla gerçekleştirildiğini dile getiren Yılmaz, bu yılki Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu'nda "İhracatın Artırılması için Etkin Ticaret Finansmanı Araçlarının Geliştirilmesi" konusunu kapsamlı biçimde ele aldıklarını söyledi.

Yılmaz, ihracatçıların, bilhassa KOBİ'lerin, uygun maliyetli ve nitelikli finansmana ulaşmasının ödeme, teslimat ve ülke risklerine karşı etkin biçimde korunması, ülkeler arasındaki ticaretin artırılması bakımından büyük önem taşıdığını belirterek, "Oturumda paylaşılan görüşlerin ihracat kredileri, garanti ve sigorta mekanizmaları, tedarik zinciri finansmanı, İslami finans araçları ve dijital çözümler alanlarında yeni işbirliklerine zemin hazırlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kabul edilen politika tavsiyelerinin uygulanması sürecinde tüm üye ülkelerin aynı azim ve kararlılıkla hareket edeceğine yürekten inandığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Toplantımız boyunca İSEDAK platformunda yürüttüğümüz önemli program ve projelerimizin mevcut durumunu değerlendirerek daha ileriye taşımak için istişarelerde bulunduk. Bilindiği üzere İİT olarak topluluk içi ticaretimizi yüzde 25'e çıkarma hedefimiz var. Bu çerçevede, İİT üyesi ülkeler arasında ticareti artırma hedefimiz bakımından elimizdeki en önemli araç olan Tercihli Ticaret Sisteminin kapsamının ve üye kompozisyonunun genişletilmesine yönelik devam eden çalışmaları çok önemsiyorum. Sistemin zaman içinde hizmetler, yatırımlar, dijital ticaret ve ticaretin kolaylaştırılması gibi alanlarla desteklenmesi, işbirliği çabalarımıza yeni bir ivme kazandıracaktır."

Yılmaz, ticaret ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan ihtilafların süratli, adil ve etkili yöntemlerle çözüme kavuşturulmasının, özel sektörün öngörülebilir ve güvenilir bir ortamda faaliyetlerini sürdürmesi bakımından temel bir gereklilik olduğunun altını çizerek, bu doğrultuda, etkin uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının tesis edilmesinin, üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine ve karşılıklı ticaretin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Bu anlayışla, İİT Tahkim Merkezi'nin kurumsal altyapısının güçlendirilmesini ve faaliyetlerini yoğunlaştırmasını önemli bulduğunu vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Merkezin hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak üzere ortak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Helal ürün ve hizmetlere yönelik artan talep, üye ülkelerimiz arasındaki ticaretin geliştirilmesi ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu potansiyelin somut kazanımlara dönüştürülebilmesi için helal belgelerinin ülkeler arasında karşılıklı ve çok taraflı tanınmasının sağlanması, ticaretin önündeki engellerin azaltılması açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bu doğrultuda, SMIIC standartlarını esas alarak oluşturulan Helal Akreditasyon Kurumları İslami Forumu'nun gerekli teknik çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak bir an evvel faaliyetlerine başlamasını çok önemli buluyorum. Üye ülkelerimizin sağlayacağı katkı ve güçlü sahiplenmeyle bu girişimin başarıyla hayata geçirileceğine ve helal ticaretinin geliştirilmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum."

"İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında pek çok alanda somut işbirliği faaliyetleri yürütülmektedir"

Bu yıl düzenlenen İSEDAK Çalışma Grubu toplantılarında, üye ülkelerin kalkınma gündeminde öncelikli yer tutan önemli konuları ele aldıklarını belirten Yılmaz, iklim değişikliğinin tarım ve turizm üzerindeki etkilerinden kitle fonlama araçlarının ekonomilere sunduğu imkanlara, çok modlu entegre ulaşım sistemlerinden beceri uyumsuzluğuna kadar geniş bir gündemi değerlendirdiklerini aktardı.

Yılmaz, bu başlıklarda geliştirilen somut politika önerilerinin, üye ülkelerin kalkınma hedeflerine doğrudan katkı sağlayacağına inandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu politika tavsiyelerinin hayata geçirilmesinde çok önemli bir rol oynayan İSEDAK Proje Destek Programları ortak irademizi sahada görülebilir neticelere dönüştürmemize imkan sağlıyor. İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında bu yıl uygulanmakta olan 31 proje ile eğitimden teknik işbirliğine, dijital kapasiteden kurumsal gelişime kadar pek çok alanda somut işbirliği faaliyetleri yürütülmektedir. Bugüne kadar 209 projenin desteklendiği bu programlarda bütün üye ülkelerin proje sahibi veya yararlanıcısı olarak yer almış olması bizler için ayrıca sevindiricidir.

Filistinli kardeşlerimizin hayatlarına bir nebze olsun dokunabilmek için geliştirdiğimiz İSEDAK Kudüs Programı kapsamında tamamlanan 28 projeye ilaveten bu yıl uygulamaya alınan 10 yeni proje de dayanışmamızın en somut tezahürleri arasındadır. Geçtiğimiz yıl kabul edilen İSEDAK Suriye Programı'nın bu yıl uygulamaya başlanmasından ve bu kapsamda Suriye'de beşeri ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ile ekonomik hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik 5 projenin uygulanmakta olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

İSEDAK olarak, çok taraflı işbirliğinin yanı sıra ikili işbirliğinin artırılmasını da önemsediklerini vurgulayan Yılmaz, toplantı marjında 24 ülke ve 12 uluslararası kuruluş tarafından 62 ikili görüşme gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yılmaz, gelecek yılki Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumunun konusunun "Gıda Güvenliğinin Sağlanması için İslami Finans Araçlarının Kullanımı" olarak belirlendiğini anımsatarak, "Bu önemli konu, üye ülkelerimizin kalkınma öncelikleriyle yakından ilişkili olup, İslami finans araçlarının daha etkin kullanımı ve gıda güvenliğimiz açısından son derece isabetli bir tercihtir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasının sonunda, başta üye ülke heyetleri olmak üzere İİT Genel Sekreterliğine, İİT kuruluşlarına, ilgili uluslararası kuruluşlara ve toplantıya katkı sağlayan tüm katılımcılara şükranlarını sundu, müzakerelerin ve üzerinde mutabık kalınan hususların ülkeler arasındaki işbirliğini daha da derinleştirmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından Yılmaz, toplantıya katılan ülkelerin temsilcileriyle tek tek tokalaştı ve aile fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA