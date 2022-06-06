Cerrahpaşa'da sağlık çalışanına saldırı; İş bırakma eylemi yaptılar - Haberler

Olay, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Kliniği'nde geçtiğimiz cuma saat 20.00 sıralarında yaşandı. Dr. Maryam Arslan hasta yakını A.M.'nin saldırısına uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Polisin yaptığı inceleme sonrası A.M.'nin doktoru darp ettiği, diğer hasta yakını olan L.D.K.'nin ise hakaret ettiği anlaşıldı. Şüpheliler hakkında tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından adli işlem yapıldı . Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Olayın ardından hastanede çalışan anestezi ve cerrahi asistanları bugün iş bıraktı. Hastanede planlanan ameliyatların tümü acil vakalar dışında, durduruldu. Hekimler, hastane bahçesinde basın açıklaması ile hastanelerdeki şiddete tepki gösterdi. Cuma gecesi nöbetteyken hasta yakınından yumruk yediğini söyleyen Dr. Maryam Arslan ise olayın etkisinden hala kurtulamadığını söyleyerek o gecenin detaylarını anlattı. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkıran ise şiddetin hastane kapısındaki acillerden en kritik hastaların bulunduğu yoğun bakımların içine kadar girdiğine dikkat çekerek "Kovid pandemisinde bizi alkışlayanlar şimdi şiddet uyguluyor. Şiddet kabul edilebilir bir şey değil. Çoğu meslektaşımız şiddete uğradıktan sonra tedavi görüyor mesleklerini sorguluyor. Yakında bu kritik hastalara bakacak hekim bulamayacaklar" diye konuştu.

"BEN KAZAKİSTAN'DAN DAYAK YEMEK İÇİN Mİ GELDİM?"

"ÖZÜR DİLEYECEĞİNE O BENDEN ÖZÜR DİLEMEMİ İSTEDİ"

"ŞİDDET GÖRÜP HASTALARINI HAYATTA TUTMAYA DEVAM EDİYORUZ"

"HASTALARI ÖLDÜREN BİZ DEĞİLİZ"

Dr. Maryam Arslan'a destek veren hastane çalışanları da eylem yaptı.