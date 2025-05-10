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Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü

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Çanakkale'de yolcu otobüsü, tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Çanakkale'de Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon ve bir de otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine Karayolundaki bir benzin istasyonu yakınlarında meydana geldi. Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

TOMRUKLAR YOLA SAVRULDU

Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yola savrulan tomruklar ise Ezine Belediyesi ekipleri tarafından yoldan kaldırılıyor.

İşte olay yerinden kareler:

Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı

Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı

Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı

Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTarafsız vatandaş:

yazık Allah rahmet eylesin çok geçmiş olsun…

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıVatandaş:

eğer kamyondan düşen tomruklar kazaya sebebiyet verdiyse, vay kamyoncunun haline

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

eğitim sistemi Din ağırlıkli olmadıkça alkol yasaklanmadikca bu olaylar bitmez çözümler basit ama uygulayan yok

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıKutay Özmen:

Yaralılar neden Makam arabasıyla taşınıyor? Anlam veremedim

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSadık:

Türkiyede ehliyet almak çok kolay ,o yüzden malesef yollar beceriksiz, bilgisiz şöförlerle dolu.

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