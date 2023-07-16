Çanakkale'de akşam saatlerinde merkeze bağlı Kızılkeçili köyüne yakın ormanlık alanda çıkan yangın, Kemel köyüne sıçradı ve kontrol altına alınamadı. Kemel köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'de orman yangını sürüyor: 1 köy boşaltıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de akşam saatlerinde merkeze bağlı Kızılkeçili köyüne yakın ormanlık alanda iki farklı çıkan orman yangını Kemel ve Musaköy'e köyüne sıçradı. Kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle Kemel köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangın saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangının kontrol altına alınması için 7 helikopter ve 4 uçak ile 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor. Bölgeye Balıkesir ve Bursa'dan takviye arazöz ve itfaiye araçları sevk edildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yangın bölgesindeki çalışmaları koordine ediyor.

Kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle Kemel köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar otobüslerle Terzioğlu kız öğrenci yurduna gönderildi.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel Köyünde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir" denildi.